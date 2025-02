José María Almoguera se ha convertido en uno de los concursantes estrella de la nueva entrega de Gran Hermano DÚO. Si bien tiempo atrás optaba por relegar su imagen a un segundo plano, desde que anunció su separación con Paola Olmedo, no ha parado de acaparar la primera plana mediática por diversos motivos. Durante su paso por el concurso de Telecinco, el televisivo ha encontrado el amor junto a María, conocida como La Jerezana. Juntos están protagonizando la historia de amor más comentada del reality de convivencia.

Ahora, el nombre de Carmen Borrego entra en esta ecuación porque ha tenido que hacer frente a una inesperada confesión sexual que ha hecho su hijo dentro de la casa de Guadalix de la Sierra.

José María Almoguera, María ‘La Jerezana’ y Carmen Borrego. (Foto: Telecinco)

Una inesperada confesión

Por el momento, José María Almoguera y María no han querido ir más allá, pero han mantenido una conversación de lo más íntima delante de otros dos concursantes, Marieta y Sergio Aguilera. La que fuera concursante de Supervivientes 2024 y el tentador de La isla de las tentaciones 7 estaban comentando, en un ambiente relajado y divertido, cómo están llevando no tener relaciones sexuales al estar en el concurso.

Una charla en la que José María Almoguera ha querido participar y dejar clara su postura. «¿Qué estáis haciendo?», ha preguntado Marieta a María Sánchez y José María Almoguera al ver que estaban muy arropados debajo del edredón. «¡Qué me quiere ver las tetas tía!», ha respondido ella con humor. «¡Enséñaselas ya y que se calle!», ha continuado la de Elche. Ha sido segundos después cuando Almoguera ha hecho una revelación que ha dejado a todos boquiabiertos. «Yo uso los momentos de la ducha para tocarme», ha indicado. «¡Ah! ¿Te has tocado en la ducha?», ha preguntado María.

José María Almoguera dentro de la casa de ‘Gran Hermano DÚO’. (Foto: Telecinco)

Poco después, Marieta y Sergio no han dudado en preguntar a la pareja si ya habían intimado. «¿Has comprobado las cilindradas? Así al menos no vas tan a ciegas», ha dicho la novia de Suso a María Sánchez «¿Entonces tú has ido a la ducha?», ha preguntado La Jerezana. «Yo no he dicho que haya sido en la ducha», ha respondido el hijo de Carmen Borrego. «Ha tenido que salir de ahí veneno, ¿no?», ha dicho por su parte Sergio, provocando la risa de todos los presentes. «Madre mía, alicato el baño», ha asegurado él.

Carmen Borrego en el plató de ‘Gran Hermano DÚO’. (Foto: Telecinco)

La reacción de Carmen Borrego

Carmen Borrego, que se encontraba en el plató, ha tenido que presenciar esta divertida y anecdótica escena. Ha sido entonces cuando Ion Aramendi, presentador del espacio, ha querido saber la opinión de la hija de la desaparecida María Teresa Campos. «Desde luego en mi casa no, habrá sido en el baño de su casa, pero que si lo alicató me parece fenomenal. Por fin, vemos algo que nos reímos todos, algo que es divertido», ha expresado, algo ruborizada por el tono de la conversación.