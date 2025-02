Carmen Borrego y José Carlos Bernal han encontrado una nueva razón para sonreír en los últimos meses: su nieto. Con la reconciliación de la ex colaboradora de Sálvame y su hijo, José María Almoguera, quien permanece aislado en Guadalix de la Sierra como concursate de Gran Hermano DÚO, los abuelos han comenzado a gozar de una etapa única. Prueba de ello son las imágenes a las que ha tenido acceso LOOK, en exclusiva, en las que el matrimonio se muestra disfrutando de una tarde especial con su nieto en el centro comercial Plaza Norte de San Sebastián de los Reyes, en Madrid.

En un escenario lleno de risas y pequeños gestos, Carmen Borrego y su marido se muestran completamente entregados a la dulzura y quehaceres de su nieto. Como abuelos primerizos, el matrimonio no pierde detalle del pequeño, que es captado en todo momento al volante de un coche a batería de color verde. Estos vehículos están homologados y cuentan con un sistema de seguridad para que no corran ningún peligro. Además, son cada vez más habituales en los centros comerciales para que los más pequeños puedan disfrutar de un rato divertido y agradable en una jornada de compras. Aunque a juzgar por las instantáneas, Carmen Borrego y José Carlos Bernal no compraron nada durante su visita.

Carmen Borrego y José Carlos Bernal con su nieto. (Foto: Gtres)

En las fotografías también se ve al pequeño, completamente cautivado por el entorno, acercándose a un tiovivo del centro comercial mientras sus abuelos lo observaban con una sonrisa y lo animan con gestos y palabras seguramente llenas de ternura. En ese instante, Carmen Borrego, además de estar pendiente de cada paso de su nieto, sujeta lo que parece un palito de pan. José Carlos a su vez, sujeta varios enseres del menor, además de su teléfono móvil. «Estaban como locos con su nieto», revelan a este medio testigos del momento.

El hecho de que Carmen Borrego y José Carlos Bernal estuvieran disfrutando de una tarde tan agradable con su nieto en San Sebastián de los Reyes no es una simple coincidencia. Esta localidad es precisamente donde reside desde hace varios años Paola Olmedo, madre del menor y ex pareja de José María Almoguera. Además, Paola trabaja en el conocido centro de estética Global Esthetic Nails, situado en pleno centro de San Sebastián de los Reyes; por lo que es muy probable que, tras la salida de su hijo de la escuela infantil, Paola confiara en los abuelos para que se hicieran cargo del niño durante unas horas, hasta el final de su jornada laboral.

La relación de Carmen Borrego con su hijo y su ex nuera

La relación de Carmen Borrego con su hijo y su ex nuera ha experimentado altibajos en los últimos años. Tras la separación de José María y Paola en marzo de 2024, la relación entre madre e hijo se tensó considerablemente. Sin embargo, desde que José María anunció su participación en Gran Hermano DÚO, las aguas han comenzado a calmarse. Antes de su ingreso en el reality, madre e hijo tuvieron un acercamiento y acordaron que Carmen podría disfrutar de su nieto, siempre y cuando José María actuara como intermediario en estos encuentros.

En cuanto a la relación con Paola Olmedo, Carmen ha expresado en diversas ocasiones en los últimos tiempos que mantiene una comunicación cordial con ella. De hecho, la hija de Maria Teresa Campos ha afirmado -y a la vista está-, que habla con Paola y que no le importa decirlo, indicando una relación más cercana de lo que podía parecer en un principio.