Carmen Borrego sobre el beso de José María Almoguera en ‘GH DUO’: "De momento no quiero nuera"

Ha pasado. José María Almoguera y María ‘La jerezana’ han protagonizado el primer beso de la tercera edición de Gran Hermano DÚO. Después de varios días donde el acercamiento entre ambos se había convertido en uno de los temas más comentados de la casa de Guadalix, los dos concursantes han dado rienda suelta a la pasión fundiéndose en un apasionado beso mientras el resto de sus compañeros estaban dormidos.

Como no podía ser de otra manera, la reacción de Carmen Borrego ante lo ocurrido era una de las más esperadas, y aunque al principio había optado por el silencio, ha sido este 17 de enero cuando se ha pronunciado desde el plató de Vamos a ver.

Carmen Borrego en ‘Vamos a ver’. (Foto: Mediaset)

«Creo que no están haciendo nada malo. A mí me cuesta verlo porque es mi hijo y no lo paso bien, pero me parece que, si se gustan… ¿Por qué no?», comenzaba a decir. La hermana de Terelu Campos se tapaba los ojos cuando el matinal le mostraba las imágenes, ya que confesaba que «le daba pudor»: «Ver en primer plano a tu hijo enrollándose con alguien no es agradable», explicaba. Tanto es así que, en el caso de que protagonizaran un encuentro más tórrido debajo del edredón, Borrego tiene claro cómo reaccionaría: «Me meto debajo de la mesa y hago el programa desde ahí. Me da muchísimo corte, pero no creo que esté haciendo nada malo porque está divorciado y puede hacer lo que quiera», sentenciaba, añadiendo que está tranquila porque esta semana no dormirán juntos por la prueba.

Carmen Borrego en ‘Vamos a ver’. (Foto: Mediaset)

Sobre María ‘La jerezana’, Carmen Borrego ha comentado que «todo el mundo le ha hablado bien de ella». No obstante, señalaba que «de momento no quiere tener nuera». «Después de una separación, uno tiene que vivir la vida. Puedes tener una amiga sin tener un compromiso. Somos amigos, nos vemos, pero no es la pareja», opinaba. Al mismo tiempo, recalcaba que a día de hoy no era suegra de nadie porque el actual estado civil de su hijo era «divorciado».

La reacción de Paola Olmedo al beso de José María Almoguera en ‘GH DÚO’

Además de Carmen Borrego, Paola Olmedo, última pareja de José María Almoguera, también ha expresado su opinión públicamente sobre lo ocurrido, dejando en todo momento claro que «le parece fenomenal». «Es una persona completamente libre y está en su derecho», sentenciaba.

Paola Olmedo en Madrid. (Foto: Gtres)

Aprovechando su interacción con los micrófonos de Gtres, Paola confesó que su situación sentimental es otra completamente distinta a la del hijo de Carmen Borrego. Y es que, en su caso, ha dejado claro que no está buscando activamente el amor porque «eso llega». «Yo estoy muy bien y muy tranquila con todo lo que tengo», sentenciaba.