La nueva edición de GH DÚO ha comenzado con fuerza, y prueba de ello es que ya se especula con una posible historia de amor con José María Almoguera y María Sánchez ‘La Jerezana’ como protagonistas. El hijo de Carmen Borrego y la que fuera consursante de Gran Hermano 12+1 han protagonizado el primer beso de la edición. Este acontecimiento ha captado la atención de los seguidores del reality y ha generado diversas reacciones tanto dentro como fuera de la casa de Guadalix de la Sierra.

José María Almoguera ingresó a GH DÚO tras su separación de Paola Olmedo y en plena reconciliación con su madre tras varios meses distanciados, lo que lo ha hecho convertirse rápidamente en uno de los concursantes más observados de la edición. Desde el inicio del programa, su cercanía con dos compañeras, Maica y María Sánchez, despertó especulaciones sobre posibles romances. Sin embargo, ha sido con María con quien finalmente ha compartido un momento íntimo que ha dado mucho de qué hablar. »

Los concursantes de ‘GH DÚO’. (Foto: Telecinco)

María Sánchez, apodada ‘La Jerezana’ por su origen andaluz, es conocida por su participación en el programa antes citado, donde mantuvo una relación sentimental con Hugo Pierna durante más de una década.»Soy divertida, muy enamoradiza y consigo todo lo que me propongo. He trabajado como camarera y barrendera, pero es que ahora mismo la cosa está muy malamente. Me encanta montar a caballo porque me relaja mucho y me olvido de mis problemas. Soy una mujer independiente y arraso por donde paso», explicó en su vídeo para el concurso.

Ahora, su regreso a la casa de Gran Hermano está marcado por su conexión con José María. A pesar de algunas dudas iniciales sobre las intenciones de Almoguera, debido a su actitud cariñosa con varias compañeras, María y José María han estrechado lazos, culminando en un beso que ha sorprendido a muchos. El acercamiento entre ambos se ha hecho evidente a partir de que han comenzado a compartir momentos juntos en el dormitorio, intercambiando caricias y confidencias. En las imágenes emitidas por Telecinco, la pareja se muestra acurrucada en la cama, compartiendo miradas y gestos de afecto que finalmente han llevado al beso.

José María Almoguera y María ‘La Jerezana’ en ‘GH DÚO’. (Foto: Telecinco)

Aunque por el momento ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto de su posible romance, se espera que lo hagan este jueves, 16 de enero, en directo, durante la gala del programa que presenta Carlos Sobera.

Carmen Borrego reacciona al beso de su hijo y María ‘La Jerezana’

La reacción de Carmen Borrego, madre de José María, no se ha hecho esperar. Durante una intervención en el programa Vamos a ver, Borrego ha reconocido que en un principio veía más empatía entre José María y Maica que con María. Sin embargo, tras la emisión del beso, su percepción ha cambiado. «María es una tía estupenda, que me gusta muchísimo, pero yo creo que él debe vivir la experiencia él solo. Creo que en el momento en el que ya tienes una relación con cualquier chica de la casa, condiciona tu concurso y ya te comunicas igual con el resto de compañeros de la casa», han sido sus palabras.