Los momentos inolvidables que están marcando a José María Almoguera en ‘Gran Hermano Dúo’

José María Almoguera sorprendió a propios y a extraños cuando anunció que iba a ser concursante de Gran Hermano Dúo. Es conocido por ser el hijo de Carmen Borrego, pero su trayectoria siempre se ha desarrollado detrás de las cámaras. Cuando su abuela todavía trabajaba en Telecinco, el joven tenía un puesto de trabajo lejos de los focos, pero dentro de Mediaset. Esa es la razón por la que ha estado en contacto con algunos rostros mu conocidos en televisión.

Se puede decir que José María Almoguera conoce muy bien cómo funciona el mundo del espectáculo, pues pertenece a una de las familias más mediáticas de nuestro país. También ha ejercido su profesión en Telecinco y en otros canales de televisión, pero lo cierto es que como personaje del corazón no tiene demasiada experiencia. Por eso es tan interesante ver cómo se comporta en Gran Hermano. A continuación repasamos los momentos más importantes que está viviendo dentro del concurso.

Su encuentro con Jeimy Báez

Jeimy Báez en ‘GH Dúo’. (Foto: Telecinco)

En Gran Hermano Dúo se concursa por parejas y a José María Almoguera le ha tocado compartir el proyecto con Jeimy Báez, la ex novia de Carlo Costanzia. Como todo el mundo sabe, José es primo de Alejandra Rubio, quien actualmente está saliendo con el citado actor. El espectáculo está servido, pues Jeimy asegura que su antiguo novio le ha mandado mensajes mientras estaba con Alejandra. Sin embargo, el hijo de Carmen Borrego no tiene ningún problema con ella y está dispuesto a conocerla.

¿Cómo se tomará Alejandra Rubio que José María se haga amigo de Jeimy? De momento no se ha manifestado, pero sí lo ha hecho Terelu Campos, quien ha asegurado delante de la cámaras de Gtres que apoya «totalmente» a su sobrino durante su estancia en la famosa casa de Guadalix de la Sierra.

La curva de la vida de José

José María Almoguera haciendo la curva de la vida. (Foto: Telecinco)

José, como le llaman sus amigos y compañeros de trabajo, lo está dando todo dentro de Gran Hermano Dúo y no cuenta con ningún tipo de privilegio. Esa es la razón por la que se sometió a la famosa ‘curva de la vida’, una sección donde los concursantes abren su corazón y destapan las situaciones más duras que han vivido. En el caso de Almoguera, habló de la separación de sus padres y de su ruptura con Paola Olmedo, madre de su primer y único hijo.

Un mensaje a Paola Olmedo

Paola Olmedo en Madrid. (Foto: Gtres)

José María ha mandado un mensaje sobre Paola. Dice que es la mujer de su vida y que gracias a ella ha podido formar una familia, a pesar de que en estos momentos han escogido caminos diferentes. «Fue algo maravilloso. Me casé en mayo de 2022 enamoradísimo y pensando que era para siempre. No lo fue. Pero gracias a ella pude tener mi familia, mi hijo, el mejor momento de mi vida, sin duda». En estos momentos tienen una relación cordial, aunque la reconciliación amorosa parece imposible porque se rumorea que Paola ya tiene el corazón ocupado.

La confesión de José María Almoguera

El nieto de María Teresa Campos ha confesado que los problemas con Carmen Borrego le hundieron. «Venía con mucho peso a la espalda, me generó muchos problemas familiares: me dejé de hablar con mi madre, mucha gente se echó encima de mí…Es más fácil criticar que entender, que ponerse en la piel. Ha sido tanto que yo he llegado a estar deprimido, a tocar fondo». Ante estas palabras, Carmen ha declarado que siempre estará al lado de su hijo y que está deseando que su ruptura se convierta en un pesado recuerdo.