José María Almoguera se ha convertido en uno de los grandes reclamos televisivos tras su separación de Paola Olmedo y el conflicto familiar que atraviesa con su madre. Si bien tiempo atrás el hijo de Carmen Borrego relegaba a un discreto segundo plano todo lo relacionado con su esfera privada, su vida ha dado un giro de 180 grados en los últimos meses. De hecho, es uno de los personajes más perseguidos de la crónica social de nuestro país. A sus apariciones en eventos y diversas entrevistas se suman sus intervenciones en la también conocida como caja mágica. Pero eso no es todo, porque, ahora, es uno de los concursantes estrella de Gran Hermano DÚO.

Ha sido precisamente en el citado formato de Telecinco donde el nieto de la desaparecida María Teresa Campos se ha sincerado sobre su ex mujer, dejando así a un lado las rencillas del pasado y las polémicas que han protagonizado desde que tomaron la importante decisión de poner punto final a su historia de amor.

José María Almoguera en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

José María Almoguera: el mensaje a su ex

Este pasado 5 de enero se celebró una de las jornadas más especiales del año, la noche de Reyes. Con motivo de este evento, el espacio presentado por Carlos Sobera quiso tener el detalle de dar sus particulares regalos a los concursantes. Sin duda, uno de los grandes protagonistas de la emisión fue José María Almoguera, quien sorprendió al mandar un mensaje a su ex mujer, Paola Olmedo.

Jose María Almoguera en Madrid. (Foto: Gtres)

«Tenemos una sorpresa, algunas veces llegan los Reyes y los deseos que uno tiene y se convierten en realidad», expresó Carlos Sobera minutos antes de mostrarle su regalo. El hijo de Carmen Borrego pudo ver un vídeo de su hijo. Tras el visionado, el participante no pudo evitar contener la emoción. «Muchísimas gracias. Lo más bonito es este mensaje. No hay nada más bonito», indicó con lágrimas en los ojos. Segundos después, sorprendió al mandarle un importante mensaje a Olmedo. «No me lo esperaba. Se lo tengo que agradecer mucho a su madre», indicó. De esta manera, el sobrino de Terelu Campos dejó entrever que mantiene una cordialidad con la madre de su hijo.

Un detalle privado

Por otro lado, José María Almoguera, que cada vez va cogiendo más confianza ante las cámaras, reveló en qué punto de su vida sentimental se encuentra. «Estoy completamente abierto al amor, no estoy ocupado con nada», comenzó diciendo. Sin embargo, también puntualizó que, por ahora, no quiere ningún tipo de compromiso. «Pero no amor como tal, amistad, lo que quieras, pero acabo de salir de un matrimonio y no me apetece», aseguró.

No cabe la menor duda de que la entrada de José María a la casa de Guadalix de la Sierra está sirviendo para mostrar cómo es ante los telespectadores. Además, su participación ha sido, en cierto modo, un punto a favor en su distanciamiento con su madre, ya que gracias a su fichaje han tenido un acercamiento, lo que supone que cada día están más cerca de una posible reconciliación.