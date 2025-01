La tajante reacción de Terelu Campos cuando le preguntan por su sobrino, José María Almoguera

Este 2025 viene cargado de emociones para Terelu Campos, pero ¿cuál es su deseo para el nuevo año? «Salud, que mi niña esté bien y su bebé también, es lo único que me importa en la vida», ha declarado antes de entrar a ¡De Viernes!, programa donde ejerce de colaboradora. También le han preguntado por su sobrino José María y su reacción ha sido tajante: está a su lado y le apoya durante su participación en Gran Herman Dúo.

Terelu Campos nunca hubiera pensado que el hijo de Carmen Borrego fuera a dar el salto a la pequeña pantalla. El joven trabajaba detrás de las cámaras, pero anunció su boda en una conocida revista y desde entonces se convirtió en un rostro habitual de la crónica social. El problema es que se separó de las Campos y marcó distancias con su madre.

Terelu Campos antes de entrar a su programa. (Foto: Gtres)

Terelu siempre ha estado al lado de Carmen Borrego, por eso es interesante conocer qué piensa de la última decisión de José María Almoguera. Las cámaras de la agencia Gtres se han desplazado hasta las puertas de Telecinco y antes de comenzar ¡De Viernes! han entrevistado a la protagonista de esta noticia. Cuando ha escuchado el nombre de su sobrino ha actuado con total naturalidad.

«Hombre, evidentemente. Lo que ha dicho él, no tengo mucho más que decir», responde cuando le preguntan si le apoyan en esta andadura. No ha querido hablar de la pareja que Gran Hermano Dúo le ha metido a José para concursar: Jeimy Báez, ex novia de Carlo Costanzia. Se ha cerrado en banda y ha dejado claro que no va a alimentar ninguna polémica.

La postura de Terelu Campos

Terelu Campos entiende que su sobrino esté participando en GH Dúo y ha confirmado que le apoyará hasta que termine el concurso. Sin embargo, no quiere saber nada de Jeimy, la joven que debe compartir aventura con José María Almoguera por órdenes de la dirección del reality.

«Considero que el amor no es tan rápido como la necesidad y Carlo tenía una necesidad. Para él lo más importante era un piso, sino tenía que volver a prisión», ha declarado Jeimy Báez cuando le han preguntado por Carlo Costanzia, actual novio de Alejandra Rubio y yerno de Terelu.

Terelu Campos en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

La hermana de Carmen Borrego no quiere problemas, pero tampoco va a dejar que nadie acuse a Carlo Costanzia porque ahora son familia. Por eso, después de la entrevista que ha dado ante las cámaras de Gtres, ha entrado en ¡De Viernes! y ha declarado: «Me molestó que un amigo hiciera la insinuación que Carlo podría haber compaginado la relación de Jeimy y Alejandra. Me parece innecesario que un amigo mío diga eso cuando mi hija acaba de parir hace 20 días… De un amigo no lo espero».

Las palabras de Terleu realmente iban dirigidas a José Antonio León, otro tertuliano del programa que presenta Santiago Acosta. La hija de María Teresa Campos ha recalcado que valorará Gran Hermano desde la más absoluta distancia. «Yo no tengo nada que opinar de una persona que no conozco de nada. Yo comentaré lo que ocurra en GH. Esta señorita a mi no me ha hecho nada y yo tampoco le he hecho nada».

Alejandra Rubio, al margen de todo

Alejandra Rubio posando. (Foto: Gtres)

Terelu Campos insiste en que su hija no está pendiente de lo que pasa en televisión y mucho menos de lo que cuenta Jeimy Báez. «Yo tengo un pasado. No creo que haya ningún problema en ser la ex de nadie. No me tiene que molestar la vida anterior de la pareja de mi hija. ¿Crees que en estos momentos Alejandra está pendiente de esto? Está suficientemente entretenida».

De esta forma, la colaboradora ha confirmado su apoyo a José María y su indiferencia hacia Jeimy, a pesar de que esta se ha estrenado en la casa de Guadalix de la Sierra lanzando dardos contra Carlo Costanzia.