La nueva edición de Gran Hermano DÚO no ha hecho más que empezar. Sin embargo, la primera historia de amor ya es una realidad. Tras varios días conviviendo en la casa más famosa de Guadalix de la Sierra (Madrid), José María Almoguera y María Sánchez ha protagonizado el primer beso de esta entrega.

La reacción de Paola Olmedo

Precisamente sobre esta inesperada escena se ha pronunciado Paola Olmedo, ex mujer del hijo de Carmen Borrego. Cuando ha visto a los medios de comunicación ha confesado que ella está «muy bien» y, después ha reconocido que no ha visto la escena del nieto de la desaparecida María Teresa Campos y María. «No lo sabía», ha indicado.

Paola Olmedo en Madrid. (Foto: Gtres)

Al mismo tiempo ha asegurado que no está siguiendo el programa. «No, no tengo tiempo», ha comentado. A la pregunta de si le parece bien que el padre de su hijo conozca a otras chicas ha confesado que sí. «Me parece fenomenal, es una persona totalmente libre y está en todo su derecho como cualquier otra persona», ha recalcado, al mismo tiempo que ha hecho hincapié en que mantienen una buena relación.

Por otro lado, ha aprovechado esta intervención con la prensa para confirmar que no está buscando el amor. «Eso llega», ha dicho. «¿Igual ya ha llegado?», han preguntado los reporteros. «Nunca se sabe», ha respondido Olmedo. «Estoy muy bien, tranquila y contenta con todo lo que tengo», ha expresado.

José María Almoguera y María. (Foto: Telecinco)

Si bien tiempo atrás, José María Almoguera había relegado a un segundo plano su imagen, su vida dio un giro de 180 grados cuando anunció su separación con Paola Olmedo, madre de su único hijo en común. Desde entonces, su nombre acapara la primera plana mediática de la crónica social de nuestro país. Además, su distanciamiento con su madre, Carmen Borrego, se ha convertido en uno de los tema de debate más comentados en las tertulias televisivas.

José María Almoguera, muy emocionado. (Foto: Telecinco)

Ahora, José María es uno de los concursantes de Gran Hermano DÚO, donde se está dejando llevar y donde parece haber encontrado una especial conexión con María, quien fue concursante del citado espacio en la edición 12+1.

Un beso esperado

Primero fueron las caricias nocturnas en la oscuridad del dormitorio y, después se produjo lo inevitable: un acercamiento que, como era de esperar, fue de lo más comentado por parte del resto de participantes. Tras esto, llegó el beso. Sin embargo, las imágenes al completo no se verán hasta este 16 de enero a las 22:00 horas, cuando arranque una nueva gala del formato de Telecinco.

Sobre su paso por el concurso se ha pronunciado Carmen, quien espera con ilusión una reconciliación con su hijo. «Yo pensaba que iba a salir corriendo. Me tiene muy sorprendida. Sabía que sus compañeros le iban a querer mucho, pero lo veo muy tranquilo. Pensaba que iba a estar mucho más nervioso», ha indicado. También ha dado su opinión sobre el acercamiento con María y el hecho de encontrar el amor. «Creo que no ha entrado con esa idea», ha opinado.