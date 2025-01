Paula Olmedo acerca posturas con Carmen Borrego: "Nunca va a tener problemas conmigo"

Dos años después de darse el «sí quiero», José María Almoguera y Paola Olmedo anunciaron su ruptura, dejando boquiabiertos a propios y extraños. Lo hicieron a través de una entrevista concedida a una conocida revista del país en la que desvelaron que habían tenido diferentes problemas con Carmen Borrego que hicieron que su relación con la colaboradora de televisión fuera cada vez más distante. Tanto es así que madre e hijo han protagonizado en los últimos meses una guerra familiar que, ahora, parece estar calmando sus aguas.

El nieto de María Teresa Campos ha entrado a la casa de Guadalix de la Sierra como participante de la nueva edición de Gran Hermano DÚO, y ha confesado que «desea recuperar a su madre» a pesar de todo lo ocurrido. Un sentimiento muy similar al acercamiento de posturas que ha manifestado públicamente Paola con la abuela paterna de su hijo. Y es que con motivo de la participación de Almoguera en el reality mencionado, Olmedo ha desvelado ante los micrófonos de Gtres que no va a impedir a Borrego ver al pequeño: «No voy a ser yo la que evite ver al baby. En ese aspecto conmigo, ni ella ni nadie va a tener nunca ningún tipo de problema», sentenciaba.

Paola Olmedo en Madrid. (Foto: Gtres)

Tal y como ha comentado, se pondrá de acuerdo con su ex suegra para que pueda venir a ver al menor siempre que quiera mientras su ex pareja se encuentre aislado en el concurso. Una dinámica que deja entrever que los problemas familiares parecen estar disminuyendo: «Así se vive mejor y estamos más tranquilos todos», añadía. En cuanto a las tramas que está protagonizando José María en Gran Hermano DÚO Paola no ha podido opinar porque asegura que no está siguiendo el programa por cuestiones de tiempo. «Acaba muy tarde», explicaba.

La línea de la vida de José María Almoguera en ‘Gran Hermano DÚO’

Al mismo tiempo que Paola Olmedo se ha pronunciado sobre su ex pareja y su ex suegra, José María Almoguera ha hablado de su matrimonio desde la mítica curva de la vida de Gran Hermano DÚO. El hijo de Carmen Borrego ha sido el primero de sus compañeros en compartir los momentos más destacados de su vida, entre los que se encuentra su relación con la madre de su único hijo. «Fue algo maravilloso. El 14 de mayo de 2022 me casé con ella enamoradísimo, pensando que era para siempre. No lo fue, pero gracias a ella pude tener mi familia. Tuve a mi hijo y fue el mejor momento de mi vida», manifestaba.

Así ha sido la curva de la vida de José María ❤️ #GHLímite1 #GH7E pic.twitter.com/OXKoDw4ycT — Gran Hermano (@ghoficial) January 7, 2025

Sobre el divorcio, Almoguera señalaba que fue muy duro porque él tomó la decisión de separarse cuando aún quería a su mujer. «Actualmente todavía nos tenemos mucho cariño, somos amigos y espero que sea así mucho tiempo. Pero sí es verdad que se rompía la familia que habíamos formado. Venía con mucho peso a la espalda», recordaba.