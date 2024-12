Ion Aramendi confiesa el problema al que se ha enfrentado Blanca Romero antes de las Campanadas

El nombre de Blanca Romero sonará con fuerza en 2025, por eso Mediaset le ha entregado el premio del año: ser la presentadora de las Campanadas. Afronta este reto con una gran ilusión, pero se ha encontrado con un inesperado problema que ha hecho saltar todas las alarmas. El programa se emitirá desde Lanzarote, concretamente desde Jameos del Agua. La actriz ya se encuentra allí preparándolo todo y le habían perdido la maleta donde llevaba su vestido.

Blanca Romero se ha tomado la situación con humor. «La única maleta que no llegó fue la mía, la de Luci llegó y la de Martín también», ha contado en su cuenta de Instagram. El equipaje de sus hijos ha llegado perfecto, pero el de ella ha sufrido un imprevisto y necesita de manera urgente recuperar su look. «Ya es oficial. Se ha perdido la maleta con el vestido de las Campanadas», ha comentado.

Ion Aramendi en ‘Socialité’. (Foto: Telecinco)

Después de estas declaraciones, ha sido Ion Aramendi el que ha dado un paso adelante. El comunicador ha ofrecido una entrevista en el programa Socialité y ha explicado el conflicto de su compañera. Lo primero que ha hecho ha sido dejar claro que está encantado de presentar las Campanadas a su lado. Se conocían de antes, pero se habían olvidado el uno el otro.

«Yo la conocía cuando estaba de reportero de Sálvame. Creo que la he entrevistado en alguna ocasión, pero no nos acordábamos, así que no hubo ningún problema», ha empezado diciendo. Después ha explicado que efectivamente la maleta de su compañera la habían perdido. Asegura que el vestido era «muy elegante», pero no sabe demasiados detalles porque se mantiene el secreto hasta el final, como sucede en las bodas.

Blanca Romero contando su problema. (Foto: Telecinco)

Afortunadamente la situación ya está solucionado. Según ha contado Ion Aramendi en el programa de María Verdoy y Antonio Santana, «el look ya está encontrado. Yo no lo he visto porque esto es como lo de las novias, no lo he visto, pero seguro que va a estar guapísima y espectacular».

¿Cómo se encuentra Ion Aramendi?

Ion Aramendi empezó a trabajar en Telecinco hace 15 años. Era uno de los reporteros de Sálvame, programa se que se emitía de lunes a viernes. Abandonó el espacio para emprender nuevas aventuras y terminó fichando por TVE, donde le contrataron como presentador. Su carrera no ha dejado de crecer y hace un tiempo recibió una llamada de Mediaset. Le hicieron una nueva oferta y regresó por todo lo alto para conducir distintos concursos del grupo.

Ion Aramendi en ‘Socialité’. (Foto: Telecinco)

A pesar de su apretada agenda, todos los momentos importantes los vive al lado de su mujer, la periodista María Amores. Por eso este año recibirá el 2025 con un sabor extraño, pues ella no le ha podido acompañar a Lanzarote. «Para mí es la noche más especial y es la primera vez que voy a estar separado de mi mujer y mis niños. Para mí dar, las Campanadas es una de las cosas más bonitas. Aunque nunca lo he soñado, sí lo he pensado. Es un agradecimiento a la casa». También ha recalcado que está «muy agradecido» con la confianza que sus responsables han depositado en él.

Blanca Romero y su nuevo proyecto

Después de estar muchos años trabajando como modelo, Blanca Romero dio el salto a la interpretación y ha protagonizado proyectos tan mediáticos como Física o Química, una serie adolescente de Antena 3 que marcó a toda una generación. Disfruta de una gran capacidad para conectar con el público, por eso Telecinco ha apostado por ella para un concurso que promete ser un éxito: Next Level Chef.

Se trata de un programa de cocina que contará con la participación de rostros tan conocidos como RoRo, la influencer que saltó a la fama por las elaboradas recetas que le prepara a su novio Pablo. Es evidente que Blanca tiene por delante un reto apasionante. ¿Qué más tendrá preparado Mediaset para ella?