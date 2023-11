Diástasis: el mal por el que la mujer de Ion Aramendi se ha visto obligada a pasar por quirófano

María Amores, la mujer de Ion Aramendi, ha anunciado en sus redes sociales se ha sometido a una complicada operación a causa de una diástasis abdominal, pero ¿en qué consiste exactamente este problema de salud? Es una separación de los músculos del abdomen que surge como consecuencia de un daño en el tejido conectivo. Es una anomalía funcional y estética más habitual de lo que parece, a pesar de que no tenga mucha visibilidad.

María cada vez tiene más presencia en los medios, de hecho presenta su propio podcast en la plataforma digital de Mediaset. El espacio se llama Geneousers y tiene como objetivo dar consejos a la audiencia. Por ese motivo ella siempre va con la verdad por delante y ha reconocido que tenía miedo antes de pasar por quirófano.

La diástasis afecta tanto a hombres como a mujeres, independientemente de la edad o de la actividad física que realiza cada persona. Sin embargo, el sexo femenino tiene más posibilidades de sufrir esta disfunción durante el embarazo. De hecho el 66% de las embrazadas tiene diástasis en el tercer trimestre. La mujer de Ion Aramendi tiene tres hijos y ha tenido que enfrentarse a este problema.

Las consecuencias que provoca la diástasis abdominal

Gracias al gesto que María Amores ha tenido con sus seguidores, ahora hay mucha gente que se ha interesado por diástasis. Lo cierto es que la anomalía es más seria de lo que la mayoría del público piensa. No se limita únicamente a una cuestión estética. Esta separación de los abdominales genera consecuencias en la zona lumbar y pélvica, pudiendo causar problemas como: debilidad del suelo pélvico, malas digestiones, hernias abdominales o lumbalgias.

María Amores mostrando su embarazo / Instagram

Las compensaciones que realiza el cuerpo para contrarrestar la debilidad abdominal generan una alteración en la postura, que a su vez afecta a otros aspectos como la presión intraabdominal. Por ese motivo la mujer de Ion Aramendi no ha tenido más remedio que ponerse en manos de especialistas, a pesar de que ha reconocido que la operación le da miedo.

María Amores da explicaciones sobre su problema

«Tengo un pie en el quirófano, siete días y diré adiós a mi tripita. Ha sido una decisión complicada, meditada y muy, pero que muy repensada», ha explicado María Amores en su cuenta de Instagram. Tiene tres hijos con Ion Aramendi: Ion, Lucas y Marieta. Después de cada parto el abdomen se ha visto afectado, pero no se atrevía a dar el paso. Sin embargo, no ha tenido más remedio que tomar la decisión y solucionar su problema.

María Amores posando con Ion Aramendi / GTRES

«Estos han sido mis dos últimos días. Me he sometido a una operación para solucionar mi diástasis y mis dos hernias provocadas por mis tres embarazos y de paso me han realizado una abdominoplastia. Alguien me dijo por aquí que es peor pensar que pasar y es una gran verdad», empieza diciendo la periodista.

«Someterte a una operación como esta es una decisión complicada y más para una mente como la mía que imagina escenarios dramáticos todo el rato. La verdad es que ha sido una experiencia inolvidable porque he conseguido acabar con mi diástasis en un abrir y cerrar de ojos», concluye animando a sus seguidores a seguir su camino si es necesario.