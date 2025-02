El cariñoso reencuentro entre Carmen Borrego y María ‘la jerezana’: así fue la reacción de Almoguera

José María Almoguera sorprendió a propios y extraños cuando anunció que se convertía en concursante oficial de la tercera edición de Gran Hermano DÚO. El nieto de María Teresa Campos rompía así con su eterno blindaje y, casi un mes después de su entrada en la casa de Guadalix de la Sierra, se ha dejado conocer por completo frente a las cámaras. Tanto, que incluso se ha llegado a enamorar. ¿La responsable? María la jerezana, su compañera de concurso. Ambos han protagonizado románticas escenas que no han pasado desapercibidas para la audiencia, pero, sin duda, ninguna como la que ocurrió el pasado 13 de febrero.

Con motivo de la celebración de San Valentín, la organización del programa ha preparado distintas sorpresas a los participantes y, sin duda, una de las más emotivas ha sido la de Almoguera y María. Y es que han tenido la oportunidad de ver a sus madres, al mismo tiempo que de conocer a sus respectivas suegras. Carmen Borrego conectó en directo desde el plató. Primero para mandar un cariñoso mensaje a su hijo que, sin duda, parece marcar el fin de una polémica época. Más tarde, volvía a intervenir, pero, en esta ocasión, para hablar directamente con la mujer que ha conquistado el corazón de José María en las últimas semanas.

Carmen Borrego, José María Almoguera y María ‘la jerezana’ en ‘Gran Hermano DÚO’. (Foto: Mediaset)

«Tengo muchísimas ganas de conocerte. Aquí fuera me llaman suegra. Ya nos conoceremos y ya veremos qué pasa. Espero que te quedes dentro, estás haciendo un concurso muy bonito», comenzaba a decir. «Quiero darte las gracias porque los consejos que le has dado a mi hijo a mí me han llegado al corazón. Me pareces una mujer estupenda y ya nos abrazaremos, espero que tarde, porque los dos me gustaría que llegarais a la final. Un besito enorme», añadía.

María ‘la jerezana’ y José María Almoguera en ‘Gran Hermano DÚO’. (Foto: Mediaset)

En ese momento María se quedaba sin palabras y aseguraba que tenía muchas ganas de conocerla, al mismo tiempo que le agradecía sus bonitas palabras y señalaba que todos los consejos que le había dado a José María habían sido de corazón. «Me meo de la risa», añadía Almoguera.

Carmen Borrego y José María Almoguera, más cerca que nunca

«Un reality nos separó, pero estoy segura de que Gran Hermano nos va a unir». Con estas palabras, Carmen Borrego aseguraba públicamente que abría la puerta a una reconciliación con su hijo después de varios meses de enfrentamiento. El distanciamiento comenzó cuando la hermana de Terelu Campos regresó de Supervivientes, pero, sin duda, todo se intensificó cuando José María concedió una entrevista exclusiva a Semana tras su ruptura con Paola Olmedo. En ella, dejó claro que rompía todo tipo de relación con su progenitora, algo que avivó aún más el conflicto familiar. Una época que, a juzgar por las últimas declaraciones de Carmen, parece que está llegando a su fin.

José María Almoguera y Carmen Borrego en ‘Gran Hermano DÚO’. (Foto: Mediaset)

«En cuanto salga de aquí, nos vemos y solucionamos lo que tengamos que solucionar», respondía José María a su madre. «La familia es lo más importante, no te va a fallar nunca», añadía la colaboradora de televisión.