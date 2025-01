Carmen Borrego podría estar a punto de tener una nueva consuegra. Si todo sigue como va y la relación entre su hijo, José María Almoguera, y María ‘La Jerezana’ sigue avanzando a toda velocidad, la andaluza podría convertirse en miembro del clan Campos. Y no es para menos, porque si a Carmen hay algo que le gusta, es un buen “reality romántico” dentro de Gran Hermano DÚO, donde los besos furtivos, y las caricias secretas bajo las sábanas le hacen reír a carcajadas.

Aunque, claro, no podemos olvidar que hace no mucho Carmen perdía a una nuera, Paola Olmedo, con quien la relación no terminó de la mejor manera. Pero, como se suele decir, el que no arriesga no gana, y si los astros siguen alineados, quién sabe lo que puede ocurrir. Entre tanto, la hija de María Teresa Campos sigue disfrutando de este romance a lo grande, convencida de que lo de su hijo con María es mucho más que un simple affaire.

«Esos besos furtivos que se dan son lo mejor de todo. Me encantan más que los de la cama», comenta Carmen Borrego entre risas en plató del programa ‘¡De Viernes!’, mientras confiesa que la relación de su hijo y María ‘La Jerezana’ no es solo un juego de cama, sino un asunto serio, a pesar de lo que puedan pensar algunos. «Mi hijo no sabe ni lo que es una ‘carpeta’, ya te lo digo yo». Además, la hermana de Terelu Campos se deshace en halagos hacia la posible novia de su hijo y ha dicho que es una chica estupenda que está haciendo un concurso fenomenal.

Pero Carmen no es la única que está disfrutando de esta relación. María, la madre de María ‘La Jerezana’, ya ha confesado a su consuegra que José María es exactamente el tipo de hombre que le gusta a su hija. «A mi hija la gustan los hombres galanes, como los de antes», dice, y parece que entre ambas se está fraguando una buena relación, más allá de las cámaras. En fin, si la cosa va tan rápido, quién sabe si el próximo paso será un encuentro de familias.

Carmen Borrego no quiere ver a su hijo haciendo ‘edredoning’

Carmen Borrego, con su sentido del humor a prueba de bombas, no parece estar muy entusiasmada con la idea de que su hijo haga un edredoning en televisión. Y es que, como bien recuerda Bea Archidona, Carmen ya había dejado clara una cosa: «Como haga eso no salgo de casa». Parece que lo tiene clarísimo. Incluso se atrevió a decir que «si lleva 12 años esperando, que espere 12 años y 6 semanas más», añadió, entre risas, dejando claro que no tiene planes de ser testigo de los momentos íntimos de su hijo en la casa. «Me da pudor porque es mi hijo», sentenciaba.