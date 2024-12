José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, lo cuenta todo: "Mucho miedo"

«Soy la hermana de Terelu Campos, la tía de Alejandra Rubio y ahora voy a ser la madre de José María Almoguera», dijo Carmen Borrego en el programa donde colabora cuando descubrió que su hijo iba a participar en Gran Hermano Dúo. Ahora ha sido el turno de José, quien ha decidido contarlo todo durante una entrevista que deja muchas cosas claras. Reconoce que tiene miedo, pero ¿qué es lo que más le preocupa?

El primo de Alejandra Rubio ha dejado atrás el anonimato que caracterizaba su vida para convertirse en uno de los rostros más mediáticos de su familia. Eso sí, reconoce que el cambio le da respeto, sobre todo ahora que debe meterse en una casa donde hay cámaras grabando las 24 horas del día. «Lo afronto con muchas ganas, mucha ilusión, pero también con mucho miedo. Nunca he hecho un reality. Tampoco antiguamente he sido consumidor excesivo de realities, por lo cual voy un poco a ciegas», ha declarado al respecto en Socialité.

José María Almoguera en un evento. (Foto: Gtres)

Tiene miedo, pero ha decidido probar suerte en el mundo del espectáculo y dentro de muy poco le veremos en la famosa casa de Guadalix de la Sierra. Según ha contado él mismo, no sabe con quién va a compartir su concurso y no es algo que le dé respeto. Va a cara descubierta y no le importa a quien le metan. Es más, cuando bromean y le dicen que puede coincidir con su madre le resta importancia.

José María Almoguera habla claro

Antes del estreno de Gran Hermano Dúo, José María Almoguera ha hablado muy claro. Este tipo de atrevimientos hace que la gente le conozca mejor. Toda su trayectoria profesional se ha desarrollado detrás de las cámaras y ahora necesita el apoyo del público para llegar lejos en el concurso de Telecinco.

«Me preocupa más 24 horas encerrado que 24 horas con cámaras. Soy una persona muy activa que está siempre haciendo cosas. Para sacarme a mí de mis casillas es muy complicado», reconoce durante la charla que ha tenido con el programa presentado por María Verdoy y Antonio Santana.

José María Almoguera y Paola Olmedo. (Foto: Gtres)

Otro aspecto a tener en cuenta es el papel que jugará Paola Olmedo, su ex mujer y madre de su único hijo. José María se separó de ella hace unos meses, pero tienen buena relación, por eso no se inmuta cuando le dicen que la esteticista podría ser concursante de GH. Eso sí, ni Mediaset ni ninguna fuente oficial ha confirmado este rumor, simplemente es una teoría que circula por las redes sociales.

La reacción de Paola Olmedo

Paola Olmeda dio su salto a la fama de la mano de una conocida revista, cuando posó para mostrar su vestido de novia y hablar de su boda. En aquel momento nadie lo sabía, pero su relación con la familia Campos no era fluida, de hecho con el paso del tiempo ha tenido serios problemas con el clan. Escuchar su versión puede ser interesante, pero nadie sabe cuando dará el paso definitivo.

Paola Olmedo en Madrid. (Foto: Gtres)

Socialité, después de hablar con José María, se ha puesto en contacto con ella y su reacción ha sido clara. Asegura que le ha pillado por sorpresa la participación de Almoguera en Gran Hermano, pues nunca había mostrado sus intenciones de hacerse conocido. «Yo en ese aspecto mediático no le conozco», comenta.

Paola cree que su ex «no va a tener ningún problema con nadie». Sabe cómo es y confía en que se mantenga al margen de ciertas disputas.