Cuando se trata de la limpieza del hogar, el baño es quizás uno de los lugares más exigentes. Por más que se friegue, da la sensación de que siempre hay rincones donde la cal del agua y el sarro parecen ser los grandes protagonistas, sobre todo en el inodoro, los grifos y las juntas de los azulejos. Con el tiempo, esas manchas blanquecinas y amarillentas son cada vez más evidentes, y no es sólo que afeen el baño sino que además dan la sensación de todo está sucio, por lo que es importante conocer el truco que ahora os desvelamos, perfecto para quitar el sarro del baño.

Aunque siempre se recurre a productos como la lejía o remedios caseros con bicarbonato y vinagre, lo cierto es que estos métodos no siempre dan el resultado esperado. Algunos son demasiado agresivos para determinadas superficies y otros, aunque funcionan en un primer momento, no eliminan el problema de raíz. ¿Qué podemos hacer entonces? La buena noticia es que existe este truco casero que además es sencillo y eficaz. Un truco que incluso recomienda la Inteligencia Artificial por su seguridad, su poder desincrustante y lo fácil que resulta aplicarlo. Se basa en un ingrediente natural, respetuoso con el medioambiente y apto para prácticamente todas las superficies del baño. Además, no deja olores fuertes ni requiere un esfuerzo excesivo de frotar. A continuación, te cuento cómo aplicarlo paso a paso, junto con otros consejos útiles para mantener el baño limpio y quitar el sarro de forma definitiva.

El truco para quitar el sarro del baño

A diferencia de la lejía, que puede corroer superficies o dañar las juntas, el truco que recomienda la IA es el ideal para quitar el sarro del baño o de los azulejos y de los grifos y consiste en algo tan sencillo como usar ácido cítrico en polvo que podemos comprar en tiendas de dietética, de productos naturales o también como no, en tiendas online como Amazon.

Para aplicarlo, será suficiente con mezclar dos o tres cucharadas de ácido cítrico en polvo en agua caliente y verterlo directamente en el inodoro o sobre las zonas más afectadas de los azulejos. Lo ideal es dejar que actúe toda la noche, sin tocarlo ni cepillarlo, para que sus componentes reblandezcan los depósitos de cal y sarro.

A la mañana siguiente, lo único que tienes que hacer es pasar una esponja suave o un cepillo de cerdas medianas para retirar los restos. Este método no sólo elimina las manchas visibles, sino que devuelve el brillo a la cerámica y evita que se formen nuevas capas de sarro con tanta facilidad. Es un truco especialmente recomendado para zonas de agua dura, donde la cal se acumula en cuestión de días.

Inodoro limpio sin esfuerzo

En cuanto al inodoro, lo que tienes que hacer es disolver de nuevo el producto en agua bien caliente y se vierte en la taza, procurando que cubra la zona donde suele acumularse más sarro (normalmente en el borde interior). Lo importante es dejarlo actuar durante varias horas, preferiblemente toda la noche. A la mañana siguiente, con un par de pasadas del cepillo, la suciedad desaparece sin necesidad de usar productos abrasivos ni inhalar químicos fuertes.

Un consejo extra: si las manchas son muy resistentes, se puede complementar con una mezcla de vinagre y un poco de este producto natural, pero sin excederse para no dañar el esmalte del inodoro. También es útil secar el borde después de cada uso para evitar que el agua estancada genere nuevas marcas.

Azulejos, mamparas y griferías: el truco del limón

Y para esas superficies donde el sarro se nota más, como los grifos o las mamparas de la ducha, el limón se convierte en un aliado perfecto. Sólo hay que cortar un limón por la mitad y frotar directamente sobre las manchas de cal. Gracias a su acidez natural, el sarro se ablanda y sale con facilidad. Si se combina con agua caliente, el resultado es inmediato: grifos relucientes y mamparas transparentes, sin restos de gotas secas.

Después de aplicar el limón, lo recomendable es dejarlo actuar entre 10 y 15 minutos. Luego, se aclara bien con agua tibia y se seca con un paño de microfibra para que no queden marcas. Notarás todo más limpio y reluciente, sumando el buen olor que deja el limón.

Consejos para evitar que el sarro vuelva

Más allá de los trucos de limpieza para quitar el sarro en el baño, lo más eficaz es prevenir la acumulación de este. ¿Cómo hacerlo? Un gesto tan simple como pasar una espátula de goma por los azulejos y mamparas después de la ducha puede marcar la diferencia. También es útil rociar una mezcla de agua y vinagre una vez por semana para mantener las superficies libres de cal.

Y por último, si vives en una zona donde el agua es muy dura, instalar un filtro antical puede ser una inversión interesante. No sólo alarga la vida útil de los grifos y sanitarios, sino que también mejora la sensación al ducharte. Y algo que pocas personas hacen pero que funciona: secar el borde del inodoro y los grifos tras su uso. Un minuto de atención diaria evita horas de limpieza profunda después.