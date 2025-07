Guardiola se convierte en el primer entrenador en la historia en gastar 2.000 millones en fichajes

Pep Guardiola es el entrenador que más ha gastado de la historia, con mucha diferencia sobre el segundo, Diego Simeone. Aprovechando el poderío económico que tiene el Manchester City gracias a ser un club-estado, el técnico español ha tirado de chequera para fichar jugadores durante estos casi 10 años en el club inglés. Gracias a eso se ha convertido en el primer entrenador en la historia en gastar 2.000 millones en fichajes.

Lo ha superado gracias a su última incorporación, James Trafford. El City ha pagado 31,2 millones de euros para incorporar al guardameta procedente del Burnley, anunciado este martes. Con este fichaje, el conjunto de Mánchester ha desembolsado ya 143,9 millones de euros en lo que va de mercado… y todavía queda un mes para el cierre, por lo que esta cifra podría ir en aumento conforme pasen los días.

De esos 2 mil millones de euros que ha gastado Guardiola como entrenador, casi el 95% ha sido con el Manchester City. Desde que aterrizara en la Premier League en febrero de 2016 sustituyendo a Manuel Pellegrini, Pep ha invertido un total de 1.895,96 millones de euros. Con esta cifra ya supera con creces al Cholo Simeone, segundo entrenador que más ha gastado en toda la historia con 1,31 billones de euros. Y eso que el argentino lleva en el Atlético desde diciembre de 2011.

Desde su llegada, Guardiola sale a una media de gasto de 185,596 millones por temporada. Una cifra a la que no muchos clubes son capaces de alcanzar. Esto es lo que tienen los clubes-estado como PSG o Manchester City, que al contar con un Estado detrás que les respalda económicamente pueden invertir más en refuerzos que otros clubes que no disponen de esta posibilidad. El curso pasado, el de Sampedor gastó 243 millones de euros por los 259,6 de la temporada anterior.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Pep Guardiola has officially become the first football manager in history to spend over €2 BILLION, after the signing of James Trafford. 🤯💰 pic.twitter.com/eNPmMcznM2

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 29, 2025