Guardiola se retirará temporalmente tras abandonar el Manchester City

Pep Guardiola tiene claro que, cuando acabe su etapa en el Manchester City, necesita alejarse de los banquillos por una buena temporada. Después de una exigencia con luces y sombras en sus etapas en el FC Barcelona, Bayern y el conjunto inglés, el técnico catalán ha dejado un mensaje contundente de lo que quiere para su futuro.

Aunque tiene contrato firmado con el Etihad Stadium hasta 2027, el gran fracaso de su último año le ha hecho reflexionar sobre lo que necesita de cara a los próximos años: «Sé que después de esta etapa con el City voy a parar, esto seguro, está decidido, más que decidido. El tiempo que voy a parar no lo sé, un año, dos años, tres años, cinco, diez, quince, no lo sé. Pero sí que voy a dejarlo tras esta etapa con el City, porque necesito parar y centrarme en mí, en mi cuerpo…», confesó Pep.

Aún así, el entrenador de 54 años no lo justifica después de haber vivido unos meses muy difíciles en Inglaterra a raíz de las críticas y burlas hacia su juego: «Si lo relacionas con victorias o derrotas, es muy simplista, te diría yo. Sí, siempre hay decepciones. Al final, acabaré mi carrera y dirán, bueno, ha ganado 39 títulos, 40. Hay momentos increíbles y también hay momentos malos. Porque tomo decisiones, la gente no lo entiende, y a veces cometo equivocaciones, por supuesto. Estos son los momentos más, digamos, complicados, no porque ganes o pierdas», reflexionó en una entrevista para ‘GQ’.

Guardiola rebaja la euforia con Lamine Yamal y descarta volver al Barça

Una puerta que cerró en el caso de que vuelva a entrenar sería la de regresar al FC Barcelona. Aunque muchos culés han soñado con su regreso, Guardiola no tiene entre sus planes una segunda aventura en el Camp Nou: «Es una etapa que ya se acabó para siempre. Fue muy bonita, pero ya se acabó», dijo antes de negar que podría llegar algún día a la presidencia azulgrana.

También sorprendió la forma de relajar la euforia con Lamine Yamal. El joven de 18 años es el actual ídolo del conjunto culé y muchos le consideran el heredero perfecto de Leo Messi. Sin embargo, Pep fue contundente: «Hay que dejarle que haga su carrera. Y cuando lleve quince años jugando diremos si es mejor o peor. Ya el hecho de que lo comparen con Messi son palabras mayores. Eso de comparar es señal de que es bueno, pero hay que dejarle hacer su carrera. Messi han sido palabras mayores. Son 90 goles en una temporada, durante 15 años, sin parar, sin lesiones… Son palabras mayores».