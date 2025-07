Guardiola se gasta 30 millones por un portero que no quiso y que es canterano del Manchester City

El Manchester City de Pep Guardiola continúa siendo uno de los equipos más activos en el mercado de fichajes. El conjunto citizen prepara su sexta incorporación de esta ventana, con más de un mes por delante para el cierre. Se trata del portero James Trafford, canterano del Manchester City que fue descartado por el equipo en 2023. El nuevo fichaje de los skyblues salió traspasado al Burnley en 2023, equipo recién ascendido a la Premier desde el que ahora regresa a cambio de 30 millones de euros.

Con la vuelta del canterano, el City se acerca a la barrera de los 200 millones de gasto en fichajes. A falta de confirmación oficial en la operación Trafford, el equipo que dirige Pep Guardiola ha invertido 145,7 millones de euros en un mercado veraniego en el que ha sumado a la causa a Reijnders (55 millones, Milan), Nouri (36,8 millones, Wolverhampton), Cherki (36,5 millones, Olympique de Lyon), Nypan (15 millones, Rosenborg) y Bettinelli (2,4 millones, Chelsea). En ventas, por otra parte, los citizens tan solo han ingresado 33 millones por los traspasos de Yan Couto y Perrone.

Un desembolso, que con Trafford llegará a los 175 millones de euros, que se suma a la notable inversión que realizó el Manchester City en el pasado mercado invernal. Los malos resultados en la fase de liga de la Champions League y en Premier provocaron que los skyblues acudieran con urgencia a una ventana en la que los precios se suelen disparar. Como prueba de ello, los 212 millones que gastaron en los fichajes de Marmoush (75 millones, Eintracht de Frankfurt), Nico González (60 millones, Oporto), Khusanov (40 millones, Lens) y Vitor Reis (37, Palmeiras).

🚨🔵 Plan confirmed for James Trafford; medical tests to take place on Monday at Manchester City, then signing five year deal at the club.

Exclusive story, confirmed. ✅🧤 pic.twitter.com/F7zivIJZGQ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2025