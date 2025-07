Mourinho acribilla a Guardiola por su último año con el City: «Si mueres con tu idea eres estúpido»

La rivalidad entre José Mourinho y Pep Guardiola es una de las más sonadas de los banquillos en el mundo del fútbol. Ahora el técnico portugués aprovechó una entrevista para atizar a su homólogo del Manchester City por su fracaso esta temporada. El español fue a muerte con su idea a pesar de que no le salían las cosas y no le ha salido nada bien.

Durante su charla, el entrenador del Fenerbahce comparó cómo ha evolucionado el fútbol desde que él empezó hasta ahora, y explica que «hoy se vende la idea de que, más importante que ganar, es jugar así, lucir así». El ex entrenador del Real Madrid reconoció que él no ha cambiado nada en estos 20 años y que no hay «ninguna diferencia entre el Mourinho que empezó hace unos 20 años y el de hoy». Su forma de preparar las temporadas y entrena sigue siendo igual.

«¿Qué me motiva? Quiero ganar el próximo partido; disfruto mucho lo que hago. No encuentro ninguna razón para no seguir, para no sentirme joven. Además, tengo una familia que me sigue motivando, diciéndome que aún tengo mucho por delante y mucho que hacer. No encuentro ninguna diferencia entre el Mourinho que empezó hace unos 20 años y el de hoy: la forma en que preparo las temporadas, entreno, cómo vivo los entrenamientos, cómo intento conectar con quienes trabajan conmigo. No encuentro ninguna diferencia. Es que ni siquiera puedo imaginar el día en que diga: ‘Mira, ya viene, voy a marcar otros 5, 10, 10’. No puedo», explicó el luso.

Mourinho recordó su rivalidad con Guardiola y aprovechó para recordarle que «hoy no existe un modelo de juego, hay muchas maneras de jugar. Ya no existe un sistema táctico, hay muchas maneras de construir y defender. Esto implica entrenar de forma mucho más táctica, donde los jugadores deben crecer y adquirir nuevos conocimientos. El problema es querer copiar y pegar sin las condiciones para hacerlo».

«Jugar desde atrás con un portero de madera es complicado. Recuerdo que Guardiola tenía a Hart, el mejor portero inglés. Pero quiso a Claudio Bravo, que no le bastó. Así que fichó a Ederson. Hay entrenadores que prueban cosas que no funcionan y fracasan, pero dicen «morí con mi idea». Si mueres con tu idea, eres un estúpido. Los entrenadores tienen que adaptar sus ideas a lo que tienen», agregó el de Setúbal en una entrevista en Canal 11 como pequeño palo a Guardiola por lo sucedido esta temporada con el Manchester City, que ha fracasado en la Premier League, la Champions y el Mundial de Clubes.

Mourinho critica el mercado

Mourinho no sólo atacó a Guardiola, también expresó su enfado con el rumbo que ha cogido el mercado de entrenadores. En su opinión ya no es como antes que había que ganar títulos para conseguir puestos importantes, ahora se eligen «por fechas, números, no por victorias». «Se crean percepciones», aseguró el técnico de 62 años que se encuentra preparando la temporada con Fenerbahce.

«Fui a la Premier League en 2004, campeón de Europa, y ese año solo dos entrenadores extranjeros llegaron a la Premier League: yo y el campeón de la Copa de la UEFA, Rafa Benítez, que ganó con el Valencia y se fue al Liverpool; yo gané con el Oporto y fui al Chelsea. Hoy en día, entrenadores cuyos nombres ni siquiera conozco van a la Premier League, y no lo digo sin respeto; es cierto. Algunos entrenadores son elegidos por fechas, números, no por victorias. Se crean percepciones, y hoy se vende la idea de que, más importante que ganar, es jugar así, lucir así… a ese nivel, las cosas han cambiado radicalmente», afirmó

Sobre su año en Turquía, Mourinho señaló que no siente presión: «¿Presión por ganar aquí? Es culpa mía, de nadie más. He ganado muchísimas veces, pero no gané en el Tottenham; tuve poco tiempo, pero llegué a una final que no me dejaron jugar, y me despidieron dos días antes. En la Roma, gané y llegué a una segunda final europea. El Fenerbahçe es realmente el primer club en el que he estado una temporada entera sin poder jugar una final ni ganar un título».