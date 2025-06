Mark Hamill critica duramente a Disney por este cambio de Star Wars que jamás habría hecho George Lucas

Los fans de Star Wars llevan un tiempo un tanto quemados con la dirección artística que está tomando franquicia. No es para menos, pues a pesar de los millones recaudados con la última trilogía de películas, la propiedad intelectual ha ido devaluando su esencia a través de series paupérrimas de muy poco interés. Ahí encontramos fracasos siderales a la altura de El libro de Boba Fett (2021) o The Acolyte (2024). Y no, en términos generales a los acólitos de la IP no les compensa tener por otro lado grandes productos como Andor o The Mandalorian. Un descontento general pronunciado incluso por el mismísimo Mark Hamill, quien en una reciente entrevista ha cargado contra Disney.

No es la primera ocasión en la que el intérprete señala abiertamente su descontento con algunas de las decisiones narrativas de la casa del ratón sobre el material original de George Lucas. Porque entre otras cosas, al actor estadounidense no le gustó nada lo que hicieron con su personaje de Luke Skywalker en la polémica Star Wars: Los últimos Jedi (2017). Ahora, con la tranquilidad de alguien que sabe que ya no tiene por qué ser complaciente con sus socios, Mark Hamill ha explicado el principal movimiento de Disney que Lucas jamás habría hecho con La guerra de las galaxias. Este se resume en la idea de cómo el cambio de tono de la anterior trilogía traiciona de alguna forma la esencia familiar y aventurera que el creador le imprimió a su galaxia muy muy lejana en 1977. Y eso nos lleva ineludiblemente, a preguntarnos si esa perdida de inocencia y de luz en la saga representa ese intangible que tanto de menos echan los espectadores.

Mark Hamill y el error de Disney

Aunque ha sido el papel más significativo de su carrera, Mark Hamill no vive únicamente de Disney y Luke Skywalker. En su filmografía encontramos grandes trabajos de doblaje, como por ejemplo haber sido la voz del Joker en multitud de series, videojuegos y películas, pero también en otras licencias comerciales de renombre. Scooby-Doo, Spider-Man, Avatar, Masters del Universo o Bob Esponja son sólo, algunas de las franquicias en las que ha participado con su voz. En el campo interpretativo presencial, actualmente se encuentra promocionando el drama fantástico La vida de Chuck, la cual se estrenará en nuestro país el próximo 17 de octubre. Y con la excusa de dicha gira entre manos, la estrella ha sido clara y concisa al hablar del proyecto en forma de trilogía que J.J. Abrams inició en 2015.

Para responder y razonar su distanciada relación con los largometrajes protagonizados por Rey (Daisy Ridley), Hamill sacó a relucir una antigua conversación que tuvo con George Lucas durante la filmación de El retorno del Jedi (1983).

«George me dijo: ‘Mark, Star Wars es para niños’. Y por eso nunca consideraría matar a ninguno de los personajes principales. En las nuevas nos eliminan uno a uno», le contaba el californiano al medio Today.

Si bien es cierto que durante la saga original hay muertes, al igual que en las precuelas, los personajes no abandonaban la narración de la misma forma. Obi Wan-Kenobi (Alec Guiness) o Qui-Gon Jinn (Liam Neeson) entraban en comunión con la fuerza, mientras que lo de Padme (Natalie Portman) era un adiós previsto para no dejar un gran agujero en la continuidad con la trilogía clásica.

En El despertar de la fuerza nos despedimos de Han Solo y en Los últimos Jedi se hizo lo propio tanto con Luke como con Leia (Carrie Fisher). El debate sobre si existe un espacio adulto para la saga está ahí, pues otras apuestas sombrías y oscuras como las dos temporadas de Andor han funcionado muy bien tanto a niveles de audiencia como en la respuesta crítica.

El futuro de Star Wars

El futuro más próximo de Star Wars en cines pasa por el estreno de The Mandalorian y Grogu, programada para el 22 de de mayo de 2026. Tras ella, en 2027 Shawn Levy dirigirá a Ryan Gosling en Starfighter, una película que se centrará cinco años después de los acontecimiento de El ascenso de Skywalker.

Mark Hamill, alejado ya de cualquier colaboración con Disney, estrenará La larga marcha, una adaptación de Stephen King que el escritor firmó con su pseudónimo Richard Bachman.