Mark Hamill tiene un claro actor favorito para sustituirle como Luke Skywalker: es una estrella de Marvel

La franquicia de Star Wars no pasa por su mejor momento, a pesar que dentro de un año vayamos a tener el estreno en cines de The Mandalorian y Grogu y que se haya anunciado a Ryan Gosling como el protagonista de Starfighter, la próxima gran película del estudio. Porque entre otras cosas, el estudio de Lucasfilm no ha sabido dar con la tecla en el relevo generacional pertinente, llevando a que a ningún fan le apasione demasiado el último trió protagonista de personajes al que dieron vida Daisy Ridley, John Boyega y Oscar Isaac. Así que podemos asegurar que uno los principales retos de la IP es la de recuperar a sus leyendas, empezando por quizás su protagonista primigenio: Luke Skywalker. El actor original del papel, Mark Hamill ya anunció que no volvería a dar vida al personaje, pero en cambio tiene muy claro que su sucesor, no debería ser otro que Sebastian Stan.

No hablamos por supuesto de una continuación del icónico rol, pues como todo fan que esté al día con el desarrollo narrativo de la saga , sabe que Luke Skywalker entró en comunión con la Fuerza en Star Wars episodio VIII: Los últimos Jedi. Sin embargo, con lo que le gusta a la licencia creativa eso de viajar atrás en la cronología de su trama principal, no sería nada extraño que volviésemos a ver a una versión joven del hijo de Darth Vader. Esa revitalización del rol es algo que precisamente ya vimos en las dos primeras temporadas de The Mandalorian. No obstante, esa vuelta llegó de la mano de un rejuvenecimiento de rostro vía inteligencia artificial del actor titular. Esto es algo que una producción se puede permitir en secuencias no muy largas, pero que en una serie entera o en una película parece completamente improbable. Y es aquí donde Stan entra en la ecuación.

¿Un nuevo Luke Skywalker?

No es la primera vez en la que se asocia el nombre de Luke Skywalker con Sebastian Stan. Pues a raíz del aumento de fama del actor rumano, en las redes sociales ya se comenzó a comparar la fisonomía del intérprete de 42 años con el de Hamill cuando este era bastante más joven.

El estadounidense no sólo conoce esa comparación, sino que la aprueba sin miramientos. Pero la última información en torno a esto no la conocemos por él sino por John Nania, el doble de acción en las escenas de riesgo de Stan, quien en una reciente entrevista en un pódcast, ha revelado que tanto Hamill como la estrella de Marvel hablan habitualmente sobre cómo debería heredar el sable de luz verde.

«Hubo un momento en que pensé ‘Seguro que has visto tu foto como Luke Skywalker’. Luego me dijo…Mark (Hamill) y yo hemos hablado de eso. No es nada oficial en Star Wars o Disney, pero supongo que Mark Hamill ha dicho ‘Es un actor fantástico, dejadle’. Pero Sebastian dice ‘Mark sigue haciendo el trabajo y no quiero quitárselo. No vas a superar al original», le contaba Nania al programa de Cantina Talk.

A pesar de ese aparente desdén del nominado al Oscar por The Apprentice. La historia de Trump (2024), Nania confesó que una parte de Stan querría asumir a un personaje que es historia de la gran pantalla. Tampoco se puede decir que a Stan le sobre el tiempo o que tenga una agenda muy despejada. Hace nada estrenó Thunderbolts y en 2026 protagonizará Fjord junto a Renate Reinsve, además de volver a su personaje de El Soldado de Invierno en Vengadores: Doomsday. A Hamill podremos verlo en la nueva adaptación de Stephen King, La larga marcha y siguiendo con su increíble carrera como actor de doblaje, ofreciendo su voz en siguiente película de Bob Esponja: Search for SquarePants.

El futuro de la saga

The Mandalorian & Grogu será el siguiente largometraje que llegará a las salas, teniendo un estreno programado para el 22 de mayo de 2026. Más difuso es en cambio, el horizonte de proyectos como Star Wars: Dawn of the Jedi. Pensado para aterrizar en la cartelera en 2028 bajo la dirección de James Mangold, el filme narrará el origen de la orden jedi y del primer miembro de esta orden que empezó a utilizar la Fuerza. Un año antes de esta, supuestamente Sharmeen Obaid-Chinoy continuará la historia de Rey, con Ridley, siguiendo la trama de la última trilogía que llegó a los cines.

El 28 de mayo de 2027, Starfighter se estrenará bajo el protagonismo de Ryan Gosling.