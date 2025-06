Ryan Gosling ya tiene villana para su película de Star Wars: es la reina actual del cine de terror

Si con Marvel, Disney tiene sus últimas esperanzas puestas en Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos y en las próximas películas de los Vengadores, con Star Wars, Ryan Gosling parece ser la última esperanza de una franquicia que ha ido devaluándose progresivamente desde su última trilogía. Porque puede que The Mandalorian (2020) y la reciente Andor (2022) hayan funcionado bien entre los fans y la crítica, pero la saga creada por George Lucas ha tenido por el camino, varios desastres televisivos a la altura de The Acolyte (2024). Ahora, Starfighter ya va desplegando sus alas para volar hacia su estreno comandado por el actor de Barbie (2023) y hace escasas horas acaba de incorporar a una gran actriz para hacer de villana: Mia Goth.

Muchos fans y periodistas especializados echan la culpa de el deterioro de la IP a Kathleen Kennedy, quien ya es la ex presidenta de Lucasfilm. Pues algo anda bastante mal en el estudio cuando son varios los cineastas y guionistas que han abandonado varios proyectos relacionados con la franquicia. De hecho, no son pocos tampoco los intérpretes que han dado su negativa a estar en Starfighter. Circunstancia realmente extraña, ya que una cinta de Star Wars protagonizada por Ryan Gosling debería ser un gran reclamo para cualquier estrella que se precie. Sin embargo y ya sea por problemas de agenda o por puro desinterés, sabemos que nombres como Greta Lee (Vidas pasadas), Sarah Snook (Succession), Jodie Comer (El último duelo) o Jesse Plemenos (Civil War) le han dicho que no a la galaxia muy, muy lejana. Aunque el rechazo que más ha sonado ha sido el de la última ganadora del Oscar, Mikey Madison. La actriz de Anora (2024) no ha querido dar el salto al cine comercial y desde Hollywood se ha rumoreado que la diferencia salarial con su compañero de reparto ha sido la gota que ha colmado el vaso para ese «no» rotundo.

Con todo ese contexto detrás, puede que el fichaje de Goth no sea algo tan sorprendente e ilusionante. Pero quizás no haya nadie como la británica para poner en jaque al heroísmo del actor canadiense. Ahora bien…¿dónde hemos visto antes a esta actriz de culto?

¿Quién es Mia Goth?

Nacida en 1993, Mia Goth es una auténtica referencia en el cine autoral y sobre todo, en el género del horror. En el cine comenzó su carrera a las órdenes de Lars Von Trier en Nymphomaniac 2 (2013) y pronto, inició su senda en el campo del terror. La cura del bienestar (2016), El secreto de Marrowbone (2017) y Suspiria (2018). Eso sí, en realidad a Goth se la conoce por la trilogía de X de Ti West, conformada por X (2022), Pearl (2022) y MaXXXine (2024).

Este 2025 podremos verla en la Frankenstein que Guillermo del Toro prepara para Netflix y donde comparte elenco con Oscar Isaac y Jacob Elordi. De confirmarse esta incorporación anunciada por THR tendremos a Goth en la nueva película de Ryan Gosling con Star Wars el 28 de mayo de 2027.

Ryan Gosling y Star Wars

La incorporación de Ryan Gosling al universo de Star Wars ha supuesto un soplo de aire fresco para la saga. Tras el desprecio que generó entre los fans la última trilogía y el desarrollo de spin-offs como la infame cinta Han Solo (2018). Según se conoce, Starfighter tendrá lugar cinco años después de los acontecimiento de El ascenso de Skywalker (2019). Este proyecto aparentemente podría tener algún tipo de relación con la cancelada Rogue Squadron de Patty Jenkins, pues todo apunta a que Gosling interpretará a un piloto de la Rebelión.

Tras las cámaras encontramos a un hombre ya de confianza para Disney, Shawn Levy. El compatriota de Goling. Aparte de haber sido director para todas las temporadas de Stranger Things, Levy es el responsable de varias comedias familiares como Noche en el museo 2 (2009) o Doce fuera de casa (2005). Pero su gran triunfo comercial ha sido la reciente Deadpool y Lobezno (2024), recaudando 1.338 millones de dólares en todo el mundo.

Antes de Starfighter, los fans de la creación de George Lucas podrán ver The Mandalorian y Grogu (22 de mayo de 2026), la película que cierra la valorada serie protagonizada por Pedro Pascal. En el futuro, poco se sabe sobre el filme sin título que continuará las aventuras de Rey (Daisy Ridley) y con un estreno programado para 2028, todavía nos queda demasiado lejos el proyecto sobre el origen de la fuerza que dirigirá James Mangold (A Complete Unknown), llevando esta por título Star Wars: Dawn of the Jedi.