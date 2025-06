El documental de Netflix que pone los pelos de punta: el momento clave que te va a dejar en shock

La «gran N roja» lleva varios años brindándonos series y películas virales dentro del mercado del streaming. Stranger Things (2016), Los Bridgerton (2020), Adolescencia (2025) son algunas de las ficciones más virales en el apartado serial. Mientras que en el terreno fílmico, proyectos como Alerta roja (2021), Equipaje de mano (2024) y No mires arriba (2021) completan el podio de los largometrajes más vistos en la historia del estudio, acumulando millones de visualizaciones en países y continentes bien diferentes. Pero en el apartado documental, Netflix también ha sabido concatenar a la perfección la sinuosa predisposición del público con el true crime, los sucesos reales y la morbosa actualidad de los sucesos más escabrosos. Y es precisamente ese mix estratégico de política de contenidos el que nos ha traído hasta la nueva pieza que intenta explicar uno de los sucesos más mediáticamente terribles de la historia reciente: Titán: La tragedia de OceanGate.

La desgracia fue conocida por medio mundo al conocerse la horrible muerte sufrida por los pasajeros del submarino turístico que funcionaba como una oferta turística premium para ver de cerca los restos del Titanic. Sin embargo y lejos de lo que se pudiese suponerse de un plan para gente tan acaudalada, las condiciones de los transportes y la negligencia de la empresa se puso de manifiesto desde el primer momento, mediante las imágenes del interior de estas embarcaciones marinas, las cuales tenían un aspecto muy alejado de la idea prístina de seguridad. Estrenada el pasado 11 de junio, La tragedia de OceansGate lleva dentro del Top 10 de Netflix de películas de habla inglesa desde su propia entrada al catálogo del servicio de transmisión; ocupa el puesto Nº2 en la lista con 17 millones de visualizaciones. Aunque quizás lo más reseñable este en el hecho de que un documental de Netflix haya conseguido superar en audiencia a alternativas comerciales del mundo de la ficción como El piloto (2023), Guerra Mundial Z (2013), Super Mario Bros: La película (2023) o Misión Imposible: Sentencia mortal (2023). Pero, ¿cuál es el punto de partida del análisis de la tragedia de OceanGate? ¿quién está detrás del documental? ¿merece realmente la pena? ¿Cuál es su momento más impactante?

‘La tragedia de OceanGate’

Cualquier persona que siguiese medianamente el caso, conoce de sobra el planteamiento de esta desgracia relacionada con las profundidades submarinas. No obstante, la sinopsis del documental oficial de Netflix es la siguiente: «En junio de 2023, el sumergible Titán desapareció durante una expedición turística para ver los restos del Titanic frente a la costa de Terranova (Canadá). Los expertos determinaron que el Titán había implosionado durante su descenso, matando instantáneamente a sus cinco pasajeros. Titán: La tragedia de OceanGate pone el foco en el caso de Stockon Rush, el Consejero Delegado de OceanGate y su deseo por convertirse en el próximo innovador multimillonario a través de la malograda empresa submarina que obligó al mundo a reconsiderar el precio del riesgo de sumergirse en las desconocidas profundidades del océano».

Tras la realización de este documental de Netflix se encuentra Mark Monroe, un director con experiencia en el formato que ha dirigido alguna que otra pieza serial para diferentes plataformas de streaming. En 2021 codirigió la miniserie documental El arte del sonido con Mark Ronson para Apple TV y el año pasado, hizo lo propio en HBO Max con Charlie Hustle & the Matter of Pete Rose. Pero en el campo del guion dentro del documental lleva incluso más tiempo trabajando y recibiendo consideraciones del Sindicato de Guionistas. Entre otras por la ganadora del Oscar, The Cove (2009), El disidente (2020) o la reciente Jim Henson: La audacia de las ideas (2024). Sólo él quizás era capaz de retratar y dejar impactados a la mayoría de los suscriptores del estudio californiano con el momento más llamativo de la pieza, donde Rush resta importancia a la evidente falta de seguridad que tenía el submarino.

El momento más impactante

Antes de embarcarse, el directivo de la empresa le dice lo siguiente a los pasajeros: «No hay nada que pueda ocurrir que requiera una respuesta inmediata. Entonces, si oyen una alarma, no se preocupen. No hagan nada, es lo mejor que pueden hacer».

El peligro parecía evidente no solo en la estética, sino por parte de los expertos. Pues Rush despidió al director de operaciones marítimas David Lochridge, después de que este le plantease sus serias dudas sobre el casco de fibra de carbono de la embarcación.

El documental imperdible de Netflix

Los que quieran conocer un poco más de los entresijos de esta empresa, encontrarán en Titán: La tragedia de OceanGate un proyecto interesante que sirve para desmenuzar la trampa mortal que suponía este viaje millonario al corazón del conocido transatlántico hundido por un iceberg. Otros en cambio, pueden rechazar el material por el trágico desenlace del mismo. Aunque debemos señalar que Monroe y su equipo no de detienen en lo escabroso ni se recrea en la tragedia, sino que sirve como aviso, mientras indaga en los orígenes de la empresa.