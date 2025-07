La primera auditoría del PSOE tras la ‘trama Cerdán’ destapa 8 millones en irregularidades contables

La primera auditoría del PSOE correspondiente al ejercicio 2024 ha revelado irregularidades contables por valor de 8,04 millones de euros en provisiones que los auditores de Ecovis han calificado como improcedentes: «No cumplen con los criterios contables establecidos». El documento expone deficiencias que persisten desde 2023 sin haberse corregido.

El informe, aprobado el pasado 16 de junio y que desvela OKDIARIO, constituye el primer análisis exhaustivo de las cuentas socialistas tras el estallido del caso Koldo que ha llevado por ahora al encarcelamiento provisional del secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Los auditores han emitido «una opinión con salvedades» que cuestiona la fiabilidad de la contabilidad del segundo partido más votado en España. Se trata de una auditoría que despacha 78 millones de ingresos y 67 de gastos en sólo cuatro páginas. La firma auditora ha identificado tres problemas fundamentales que comprometen la transparencia de unas cuentas que manejan más de 78 millones de euros anuales.

Aunque ahora el Tribunal Supremo ha localizado audios en los que el jefe de la sala de máquinas de Ferraz habla abiertamente de mordidas millonarias de contratos públicos, esta firma de auditores –de sólo 26 empleados– no localiza esos fondos robados en la contabilidad oficial. Se quejan, no obstante, de que no han tenido toda la información que hubieran deseado.

El primer problema grave detectado afecta a las transacciones incluidas en el epígrafe «Servicios exteriores», que ascienden a 39.419.891 euros. Estas operaciones «se registran en función del criterio de caja y no de acuerdo al principio del devengo», según recoge literalmente el informe auditado.

Tres irregularidades

Esta práctica contable irregular provoca que, en el mejor de los casos, según la auditoría, «puedan existir gastos de un ejercicio registrados en el ejercicio siguiente». Los auditores reconocen que «no hemos podido obtener evidencia suficiente y adecuada ni cuantificar el posible impacto» de estas anomalías.

La segunda irregularidad concierne a los grupos municipales del PSOE por toda España, cuya información agregada alcanza los 8,533 millones de euros. El partido «no nos ha facilitado la documentación justificativa que nos permita verificar la integridad y razonabilidad de los saldos», admiten los auditores.

El hallazgo más significativo se refiere a las provisiones registradas por el partido socialista. A 31 de diciembre de 2024, el PSOE mantenía 7,699 millones de euros en «Provisiones a largo plazo» y 346.000 euros en «Provisiones a corto plazo».

Estos importes, que suman 8 millones, según la auditoría, «no cumplen con los criterios contables establecidos en el marco normativo de información financiera». Como consecuencia, «los saldos registrados en los epígrafes mencionados se encuentran sobrevalorados» en las cantidades indicadas.

El efecto dominó de estas provisiones improcedentes se extiende a otras partidas contables. Los «excedentes de ejercicios anteriores» aparecen sobrevalorados en 7,049 millones de euros, mientras que el «excedente del ejercicio» está infravalorado en 996.000 euros.

Estos errores se replican desde hace años. Hay reiteración de ilegalidades sin que se haya puesto solución. La auditoría correspondiente al ejercicio 2023 ya había incluido «salvedades» por estas cuestiones, advierten los expertos.

Dependencia del erario púbico

El análisis de los ingresos revela una dependencia asfixiante del dinero público. El PSOE ha ingresado 67,82 millones de euros procedentes de fondos públicos, lo que representa el 73,1% de sus ingresos totales.

Las subvenciones estatales para funcionamiento han ascendido a 45,24 millones de euros, cifra que se complementa con 8,02 millones aportados por grupos institucionales. Los ingresos electorales han experimentado un desplome significativo, pasando de 38,73 millones en 2023 a 13,77 millones en 2024.

Por el contrario, los ingresos de origen privado apenas alcanzan los 24,01 millones de euros. Las cuotas de afiliados han generado 9,73 millones, mientras que las aportaciones de cargos públicos suman 9,83 millones. Se registran bajadas ligeras en ambos conceptos de un año a otro.

Un dato revelador es el colapso de los «productos de actividades propias», que han caído desde 5,71 millones en 2023 hasta apenas 446.693 euros en 2024. Esta drástica reducción se explica por la reversión de provisiones realizada el año anterior siguiendo «las recomendaciones del Tribunal de Cuentas».

El endeudamiento total del partido socialista alcanza los 11,53 millones de euros, distribuidos entre préstamos hipotecarios, créditos ordinarios y microcréditos electorales. Los microcréditos utilizados para financiar las campañas de 2024 suman 4.542 millones de euros pendientes de amortización.

Llama sobremanera la atención que los préstamos, las subvenciones, los créditos o las donaciones no se auditan de forma individual y es donde puede estar el origen de la posible financiación ilegal que trata de ubicar en el caso Koldo.

Esta auditoría cobra especial relevancia en el contexto del caso que ha llevado a Santos Cerdán desde hace ya casi tres semanas. El sustituto de José Luis Ábalos como número tres del partido modificó el sistema interno de pagos del PSOE en 2021 tras detectar presuntas irregularidades en la gestión de su antecesor en los gastos diarios.

El ex gerente del partido durante la etapa crítica, Mariano Moreno, fue cesado en 2021 y posteriormente recolocado como presidente de Enusa con un salario generosísimo de 245.000 euros anuales. Su sustituta, Ana María Fuentes, es la responsable de las cuentas auditadas.

Los auditores indican sobre ese punto: «La directora gerente federal es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio de conformidad con el marco normativo y del control interno necesario para permitir la preparación de las cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error».

El informe de Ecovis Grosclaude & Partners constituye un resumen de sólo 4 páginas de las deficiencias estructurales que afectan a la contabilidad socialista. La persistencia de estos problemas después de las supuestas reformas de 2021 plantea interrogantes sobre la efectividad de los controles internos del partido.

La auditoría ha sido presentada ante la Comisión Ejecutiva Federal y será depositada en el Tribunal de Cuentas para su fiscalización. Mientras tanto, el PSOE considera que Cerdán es un corrupto y promete una segunda auditoría a ver si emergen esas irregularidades que investiga el Supremo. Están teniendo dificultades para encontrar una empresa que quiera hacer ese encargo.

En lugar de interrogar al número dos de Cerdán o revisar los emails internos, el PSOE lo fía todo a esa segunda auditoría para ver si se localiza el dinero de las mordidas en el partido o concluyen que el dinero quedó en el patrimonio personal de los políticos socialistas investigados.