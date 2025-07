Aviso importante sobre este pescado que comemos a diario: hay que dejar de hacerlo, según una pescadera

Hay un pescado que comemos a diario que no es demasiado recomendable hacerlo, son palabras de una pescadera. Esta experta en el arte de conseguir encajar a la perfección un tipo de alimento que puede acabar siendo el que mejor se adapte a nuestras necesidades. En esencia lo que necesitamos es comer bien o mejor, teniendo en cuenta que tocará pasar por la pescadería al menos una vez por semana, partiendo de la base de un pescado fresco nacional que estará delicioso.

Volvemos a los tiempos de la pescadería, aunque cada vez el consumo del pescado parece que es menor

Hay que dejar de comer un pescado

La pescadería es un local cargado de buenas sensaciones, en el que descubrimos todo tipo de pescados

Cuando la salud es lo primero, nada mejor para mantenerla que alimentarnos correctamente.

Cuando la salud es lo primero, nada mejor para mantenerla que alimentarnos correctamente.

El pescado es un básico de toda comida. Todo el pescado se puede comer con moderación.

Sin duda alguna, tendremos que estar muy pendientes de unos cambios que pueden ser esenciales en estos momentos.

Este pescado que comes a diario puede no ser bueno

Puede que no sea bueno este pescado que comes a diario

Menos uno, que puede suponer una ingesta de mercurio que si repetimos de forma frecuente puede acabar siendo un problema grave de salud que quizás hasta ahora no hubiéremos tenido en consideración. Una pescadera se ha convertido en viral al decir lo que muchos científicos no dejan de repetir.

Los expertos de Mercadosanpascual no dudan en darnos un indicador poniendo en orden los pescados que contienen más o menos mercurio.

Pez Espada. El pez espada es conocido por sus altos niveles de mercurio debido a su posición en la cadena alimentaria y su larga vida. Es recomendable limitar su consumo, especialmente para mujeres embarazadas y niños. Tiburón. El tiburón también tiene una vida larga y una dieta que incluye peces más pequeños, lo que resulta en una alta acumulación de mercurio. Es mejor evitar el consumo de tiburón. Atún (Especialmente el Atún Rojo). El atún, particularmente el atún rojo, tiene niveles significativos de mercurio. Aunque el atún enlatado (especialmente el atún ligero) tiene menos mercurio, aún se recomienda moderar su consumo. Caballa (Rey). La caballa rey es otra especie con altos niveles de mercurio. Es diferente de la caballa atlántica, que tiene niveles mucho más bajos y es segura para consumir en mayor cantidad. Blanquillo. El blanquillo, debido a su tamaño y dieta, también presenta altos niveles de mercurio. Se recomienda limitar su consumo.

Son tiempos de cambios. El paso por la pescadería es más frecuente en un verano en el que queremos descubrir lo mejor de este tipo de elementos.

Podemos optar siguiendo a los mismos expertos por el pescado que lleva menos mercurio para incluirlo semanalmente en nuestra dieta:

Salmón

Trucha

Sardinas

Anchoas

Caballa Atlántica

Son buenos básicos que podemos cocinar de muchas formas distintas.