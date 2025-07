No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 14 de julio, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 349 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Damián intenta, poco a poco, acercarse a Irene. Ella, en cambio, se muestra cada vez más esquiva. Lejos de que todo quede ahí, Damián se muestra profundamente decepcionado al no haber sido informado de la contratación de Raúl como mecánico. Como era de esperar, no duda en exigir explicaciones sobre este asunto. En cuanto a Cristina, ha decidido hacer una importantísima confesión a Beltrán respecto a lo sucedido con Gabriel.

Lejos de que todo quede ahí, hemos podido ver cómo Tasio no ha dudado en dar un toque de atención a Chema por la manera en la que se ha enfrentado a su primer día como repartidor de Perfumerías De la Reina. Fina, Marta y Pelayo deciden seguir adelante con sus planes de paternidad, mientras que Pelayo toma la arriesgada decisión de ocultar a Marta su alianza con don Pedro. Joaquín y Gema, tras el incidente de la pelea, se muestran profundamente preocupados por Teo. En cuanto a Gabriel y Begoña, los espectadores han podido ser testigos de cómo la atracción entre ellos aumenta de forma verdaderamente vertiginosa, a la par que peligrosa. Pero no todo queda ahí, puesto que María ha aprovechado la oportunidad que se le ha presentado para hacer una confesión a don Pedro. ¿En qué consiste, exactamente? En comunicarle a favor de quién va a votar en la junta.

¿Qué sucede en el capítulo 350 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, martes 15 de julio?

De esta manera tan concreta, vamos a poder ver cómo Gabriel, tras su encuentro con Begoña, ha pedido a don Pedro que retire la denuncia contra el ladrón que asaltó el dispensario. Damián, tras la reflexión inducida por Andrés, hace todo lo que está en su mano para tratar de acercarse, cada vez más, a Luis.

Luz comienza a sentirse profundamente insegura con el resultado de su artículo, pero, afortunadamente, a Begoña se le ocurre una idea para tratar de ayudarla. La prensa se ha hecho eco del escándalo que afecta al rival político de Pelayo, mientras que Beltrán, tras su desencuentro con Gabriel, vuelve a presentarse en la colonia.

En cuanto a Begoña, ha querido dar las gracias a Gabriel por haber intercedido para que se retire la denuncia a Diosdado. Andrés, por su parte, se da cuenta de la enorme complicidad que existe entre Begoña y Gabriel, mientras que Digna no puede evitar desconfiar de la actitud de Damián con Luis. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.