Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 11 de julio, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 348 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo María no puede evitar sentirse verdaderamente triste y decepcionada al descubrir que, a pesar de todo, no ha conseguido que Andrés deje de amar a Begoña. Aun así, se ha dado cuenta de que existe cierta atracción entre Begoña y Gabriel. Así pues, se reúne con él para que trate de seducir a la joven a como dé lugar, con tal de conseguir que se aleje de Andrés.

Lejos de que todo quede ahí, han podido ser testigos de cómo Teo parece haber encontrado las pastillas de Gema para el corazón. Inevitablemente, le preocupa muchísimo que le pueda ocurrir algo similar a lo sucedido con su madre. Claudia continúa tapando sus sentimientos por Raúl, mientras que Pelayo empieza a tener serias dudas en si debe utilizar o no la información que le hizo saber don Pedro. Begoña y Luz, tras el robo en el dispensario, hacen todo lo que está en su mano para tratar de ayudar a Sandra Diosdado. Todo ello mientras Gabriel ha confesado a Damián la forma en la que tiene que dar un golpe sobre la mesa para conseguir inhabilitar a María en la junta. Por si fuera poco, observamos cómo Beltrán parece estar más que decidido a hacer todo lo que está en su mano para recuperar a Cristina. ¡No parará hasta conseguirlo!

¿Qué sucede en el capítulo 349 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, lunes 14 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a ser testigos de cómo Damián intenta acercarse a Irene, pero ella se muestra profundamente esquiva. Todo ello mientras se ve sorprendido al no ser informado de la contratación de Raúl como mecánico. Como era de esperar, Damián no tarda en pedir explicaciones.

En cuanto a Cristina, ha decidido hacer una sorprendente confesión a Beltrán, que tiene una estrecha relación con lo sucedido con Gabriel. Tasio abronca a Chema por cómo se ha enfrentado a su primer día como repartidor de Perfumerías De la Reina, mientras que Fina, Marta y Pelayo siguen adelante con sus planes de paternidad. ¡Están decididos!

Aun así, Pelayo decide ocultar a Marta el pacto que ha hecho con don Pedro. Joaquín y Gema, tras el incidente de la pelea, no pueden evitar sentirse profundamente preocupados por Teo. La atracción entre Gabriel y Begoña aumenta, mientras que María confiesa a don Pedro a favor de quién votará en la junta. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.