Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 10 de julio, pudimos disfrutar del capítulo 347 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo Begoña no puede evitar sentirse profundamente molesta con Andrés, y todo porque él se niega en rotundo a ayudarla a retirar la denuncia contra el ladrón del dispensario. Por si fuera poco, Irene no ha dudado en lanzar un importante consejo a Cristina: que no cuente a su prometido que se ha dado un beso con Gabriel, mientras que éste y Begoña han tenido un inesperado acercamiento. Todo ello mientras María se posiciona de parte de don Pedro.

Lejos de que todo quede ahí, la joven parece haber descubierto algo que tiene estrecha relación con su lesión, mientras que Pelayo no puede evitar estar profundamente preocupado. ¿El motivo? Ha descubierto quién es el otro candidato a gobernador civil. No tarda en darse cuenta de que las cosas no van a ser tan fáciles como imaginaba, ni muchísimo menos. Finalmente, Raúl ha sido contratado como mecánico en la fábrica, mientras que Damián ha querido pedir ayuda a Gabriel para tratar de conseguir inhabilitar a María en las votaciones. Es más que evidente que no va a parar hasta conseguir su cometido, sin importar en absoluto las circunstancias. En cuanto a Luis y Luz, han decidido hacer las paces. De esta forma, dadas las circunstancias, han acordado que es el momento perfecto para posponer sus planes de formar una familia hasta nuevo aviso.

¿Qué sucede en el capítulo 348 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 11 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo María se indigna muchísimo al darse cuenta de que, a pesar de todo lo que ha hecho, Andrés continúa amando a Begoña. Aun así, ha percibido que existe cierta atracción entre Gabriel y Begoña. Es por eso que María se reúne con Gabriel para hacerle una petición.

¿En qué consiste, exactamente? En que seduzca a Begoña para tratar de separarla, de una vez por todas, de Andrés. Teo encuentra las pastillas que diagnosticaron a Gema para el corazón, por lo que no puede evitar preocuparse muchísimo que le ocurra algo similar a lo sucedido con su madre. Además, Claudia trata de seguir ocultando sus sentimientos por Raúl.

En cuanto a Pelayo, empieza a tener serias dudas sobre si debe utilizar la información que le facilitó don Pedro, mientras que Begoña y Luz, tras el robo en el dispensario, intentan encontrar la manera de ayudar a Sandra Diosdado. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.