No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando. Es más que evidente que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 9 de julio, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 346 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos sido testigos de cómo don Pedro no duda un solo segundo en exigir que haya mano dura contra el ladrón que no tuvo reparos a la hora de entrar en el dispensario. Una actitud completamente diferente a la de Begoña, que está cada vez más decidida a apiadarse del ladrón. Hasta tal punto que está dispuesta a retirar la denuncia. Todo ello mientras Fina, tras hablar con Teo, se da cuenta de que puede ser una excepcional madre.

Lejos de que todo quede ahí, hemos observado cómo Marta se ha visto en la obligación de tomar una contundente decisión respecto a la propuesta que le hizo Pelayo de ser padres. Todo ello mientras Cristina ha confesado a Irene su beso con Gabriel. En cuanto a Luz, sospecha que el matrimonio de Pelayo y Marta esconde secretos. Además, la doctora ha reunido el valor suficiente para sincerarse con Luis respecto a las dudas que tiene sobre la maternidad. Luis, por su parte, parece haber conseguido dar con la clave para celebrar el 25 aniversario de «Lavanda De la Reina», pero tiene que convencer a Damián. Todo ello mientras Claudia ha querido aprovechar la ocasión que se le ha presentado para romper una lanza a favor de Raúl. En este caso, armándose de valor para pedir a don Pedro que contrate al joven en la fábrica.

¿Qué sucede en el capítulo 347 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, jueves 10 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Begoña se muestra profundamente molesta con Andrés. Y todo porque éste se niega en rotundo a ayudarla a retirar la denuncia contra el ladrón del dispensario. Irene decide aconsejar a Cristina que no cuente a su prometido que ha besado a Gabriel.

Begoña y Gabriel tienen un sorprendente e inesperado acercamiento, mientras que María ha optado por posicionarse del lado de don Pedro. Pelayo se muestra preocupado al conocer quién es el otro candidato para el puesto de gobernador civil, mientras que Raúl ha sido contratado como mecánico en la fábrica.

Lejos de que todo quede ahí, vamos a poder ver cómo Damián ha tomado la decisión de pedir ayuda a Gabriel para tratar de conseguir que María quede inhabilitada en las votaciones. Luz y Luis han querido hacer las paces. Es más, por el momento, han decidido poner los planes de formar una familia. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.