Adiós a las ojeras: soy un hombre de 50 años y este contorno de ojos de Mercadona me ha salvado la vida

Cualquier hombre de 50 años, y también mujer, sabe que con el paso del tiempo surgen las primeras líneas de expresión y también, cómo no, las ojeras parecen cada vez más marcadas. En el caso de los hombres, estas incluso pueden parecer más oscuras, más hundidas, como si reflejaran un cansancio acumulado que no siempre se corresponde con la realidad. Sin embargo Mercadona tiene una solución que hombres que conozco ya utilizan y que aseguran que les ha cambiado la vida. Un contorno de ojos de Mercadona que arrasa entre ellos pero que también quieren probar ellas.

De hecho, y aunque tradicionalmente el cuidado del contorno de ojos se ha asociado más al universo femenino, lo cierto es que cada vez más hombres se interesan por productos eficaces que mejoren su aspecto sin complicaciones. Y aquí es donde entra en juego el contorno de ojos Regen Skin de la línea Men Care de Mercadona, que está dando mucho que hablar ya que su composición lo convierte en un must para el cuidado de la zona específica de los ojos, pero además tiene la capacidad de reducir bastante el aspecto oscuro de las ojeras. De ahí que los hombres lo compren cada vez más, pero al ser indicado para todo tipo de pieles, también muchas mujeres lo han comprado, lo han probado y coinciden en lo mismo: funciona.

El contorno de ojos de Mercadona que arrasa entre los hombres

La clave de este contorno de ojos de Mercadona está en su composición, pensada para actuar de forma global en la zona más sensible del rostro: el contorno de ojos. Entre sus ingredientes principales destacan la cafeína, el bakuchiol, la niacinamida y el acetyl hexapeptide-8 (también conocido como argireline). Cada uno de ellos cumple una función específica, y juntos forman un cóctel eficaz para tratar bolsas, ojeras y primeras arrugas.

La cafeína es conocida por su capacidad para estimular la microcirculación y reducir la hinchazón, lo que ayuda a descongestionar las bolsas y aportar frescura a la mirada. El bakuchiol, por su parte, es una alternativa vegetal al retinol, con propiedades antiedad y reafirmantes, pero sin los efectos irritantes que a veces provoca su versión sintética. La niacinamida mejora el tono de la piel y fortalece la barrera cutánea, mientras que el argireline actúa como un relajante muscular suave, suavizando líneas de expresión.

Gana a su hermano para mujeres

Lo curioso es que, aunque este contorno de ojos de Mercadona está pensado para hombres, muchas mujeres lo están eligiendo frente al contorno tradicional de Mercadona para piel femenina. La razón es sencilla: la versión de la línea Prevent Age Skin no incluye cafeína, lo que lo deja en desventaja a la hora de reducir bolsas y ojeras. Además, el contorno de hombres incorpora más activos antiedad y tiene una textura que se absorbe fácilmente sin dejar residuos.

Este fenómeno ha llamado la atención en redes sociales, donde influencers del mundo beauty no han dudado en recomendarlo incluso por encima de opciones más caras. La eficacia de sus ingredientes, unidos a un precio imbatible de 5 euros por tubo de 15 ml, lo han convertido en una alternativa accesible para cualquier persona que quiera cuidar su mirada sin invertir una fortuna.

¿Cómo se aplica para aprovechar todo su potencial?

El modo de uso es sencillo pero importante. Lo ideal es aplicar una pequeña cantidad mañana y noche sobre la piel limpia, utilizando el aplicador que viene incorporado en el tubo. A continuación, se recomienda extender el producto con toquecitos suaves usando la yema de los dedos, desde el lagrimal hacia el extremo del ojo. Esta técnica ayuda a activar la circulación y facilita la absorción del producto, potenciando su efecto descongestivo.

Eso sí, hay que evitar el contacto directo con los ojos y no excederse con la cantidad. Aunque parezca que hace falta mucho para notar efecto, basta un grano de arroz para cubrir cada ojo. Su textura ligera y de rápida absorción permite vestirse al momento sin sensación pegajosa ni brillos, lo que lo hace perfecto para usar incluso antes de salir de casa o al irse a dormir.

Apto para todo tipo de pieles

Una de las ventajas de este contorno de ojos es que está formulado para todo tipo de pieles, desde las más grasas hasta las más secas. No contiene perfume, lo que reduce el riesgo de irritaciones, y ha sido testado dermatológicamente. Además, se fabrica en España (en Valencia, concretamente), lo que añade un plus de confianza para quienes valoran el producto local y bien regulado.

Ahora ya lo sabes, tanto si eres hombre como si no, si tienes ojeras, bolsas o líneas finas alrededor de los ojos, este pequeño cosmético puede ser un gran aliado. No hace milagros, pero sí mejora visiblemente el aspecto con un uso constante y correcto. A veces, cuidar la piel no requiere complicaciones, sólo elegir bien… y este contorno, sin duda, es una elección muy acertada.