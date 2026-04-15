Adiós a las neveras portátiles de siempre: Lidl tiene la eléctrica de 230 V y enfría hasta 20 °C menos de la temperatura ambiente

Lidl rompe el mercado de las neveras portátiles con un ofertón irresistible a través de su página web. La cadena de supermercados alemana, que suele ofertar productos con una gran relación entre calidad y precio, es ahora tendencia por poner a la venta una nevera portátil capaz de enfriar hasta 20 °C por debajo de la temperatura ambiente. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las neveras portátiles de Lidl.

El verano ya se vislumbra a la vuelta de la esquina y, de cara a los días de playa, hay un utensilio que se convierte en imprescindible para todos los españoles: las neveras portátiles. Ir a la playa, piscina o incluso al pantano con una nevera es un hábito muy arraigado a la costumbre española y más en tiempos de precios exacerbados. Llevar los refrescos y la comida a buen recaudo en la nevera te hará ahorrar algunos euros en tu visita a la playa.

Así que, para refrigerar todos los alimentos y bebidas durante días de temperaturas superando con creces los 30 ºC, es recomendable tener una buena nevera portátil que sea capaz de mantener todo lo que hay en su interior a un nivel óptimo. La cadena de supermercados Lidl ha publicado recientemente en su página web la oferta de una de sus neveras portátiles que se pueden encontrar a un módico precio de 59,99 euros.

Lidl y sus neveras portátiles

Esta nevera de Lidl es una nevera portátil eléctrica que está publicada en su página web con una nota de 4,7 sobre cinco y casi 800 valoraciones, algo muy importante a la hora de seleccionar un producto. Esta nevera eléctrica será capaz de mantener bebidas y alimentos frescos con unas dimensiones óptimas para no suponer un estorbo en un día de playa: sus medidas son de 41,4 x 48,2 x 32,7 cm con capacidad para 29 litros, con un espacio para 6 botellas de 1,5/2 l en posición vertical o 36 latas de 0,33 l.

Lidl también informa en su página web de todas las características de una de sus neveras portátiles estrella con 230 V y que enfría hasta 20 °C menos de la temperatura ambiente. Estas son todas las características de las que informa la empresa alemana:

Clase de eficiencia energética E según el reglamento actual (UE) 2019/2016.

Excelente rendimiento: enfría hasta aprox. 20 °C por debajo de la temperatura ambiente.

Posibilidades de conexión a través de una toma de 230 V y un encendedor de 12 V para una máxima flexibilidad.

Asa de transporte plegable como bloqueo o soporte de la tapa.

Función adicional de mantenimiento del calor a aprox. 65 °C.

Paredes aislantes extragruesas para una muy buena capacidad de aislamiento (aprox. 20 h según DIN EN 12546-2).

Enfriamiento o mantenimiento del calor rápido y uniforme gracias al ventilador interior.

Espacio para 6 botellas de 1,5/2 l en posición vertical o 36 latas de 0,33 l.

Funcionamiento silencioso (34 dB en modo ECO).

Ambos cables de conexión se pueden guardar en la tapa para ahorrar espacio.

Unidad de refrigeración sin mantenimiento: regulable manualmente en funcionamiento con conexión a la red.

Reducción de la formación de agua de condensación gracias a la junta de goma.

Lidl informa que el precio de esta nevera portátil es de 59,99 euros y la entrega será en menos de una semana. También se ofrece una devolución gratuita en un periodo de 30 días. «A los pocos minutos de enchufarlo a una toma de corriente de 230 V, la temperatura interior bajó a 4 °C. Todavía no lo he probado en el coche, pero los resultados son prometedores. Además, el frigorífico es muy espacioso. Creo que funcionará bien», dice una de las personas que ha valorado este producto en la página web oficial de Lidl.