Vuelve a Lidl la batidora de frutas por la que todo el mundo pregunta: cuesta menos de 17 euros y está disponible en dos colores

Lidl vuelve a tener en sus tiendas uno de esos pequeños electrodomésticos que suelen llamar la atención cuando llega el buen tiempo. Se trata de una licuadora de vaso pensada para preparar smoothies de forma rápida y sin complicarse demasiado, algo que encaja bastante bien en el día a día. Cuesta 16,99 euros y está disponible en dos colores, beige y negro, lo que permite elegir según el estilo de la cocina o, simplemente, por preferencia personal.

No es una batidora grande ni busca serlo, pero precisamente ahí está su punto fuerte: es compacta, fácil de usar y pensada para preparar raciones individuales. Antes de comprarla, eso sí, conviene tener claro qué ofrece y qué tipo de uso tiene sentido darle. Y es que el modelo de Lidl, no es la típica batidora de vaso grande que se queda fija en la encimera. En su caso, está más pensado para algo rápido, sin preparaciones largas ni necesidad de limpiar varios recipientes después y de hecho, el vaso en el que licuas la fruta lo puedes usar para beberte el smoothie o incluso te lo puedes llevar.

La batidora de Lidl que arrasa

Una de las claves de este modelo de batidora de Lidl es precisamente su tamaño y su enfoque. Tiene una capacidad de 0,6 litros, lo que la sitúa claramente en el terreno de uso individual, de modo que evitas tener que guardar grandes cantidades o limpiar recipientes más grandes de lo necesario. Preparas lo justo y listo.

Además, incluye una tapa para llevar, lo que permite cerrar el vaso y usarlo directamente fuera de casa. Esto la convierte en una opción bastante práctica para quienes suelen desayunar fuera o quieren llevarse algo preparado sin complicarse demasiado.

Potencia suficiente para lo que está pensada

En cuanto al rendimiento, esta batidora de Lidl cuenta con una potencia de 300 W. No es una cifra alta si se compara con modelos más grandes, pero tampoco lo necesita para el tipo de uso que propone. Está pensada para batidos de fruta, verduras de hoja o mezclas sencillas. En ese contexto, responde bien y cumple sin problema.

Dispone de dos niveles de velocidad y función de pulso, lo que permite ajustar un poco la textura según lo que estés preparando. No es algo especialmente sofisticado, pero da cierto margen para no usar siempre la misma intensidad. La cuchilla, en forma de cruz y fabricada en acero inoxidable, está diseñada para triturar de forma uniforme ingredientes habituales en smoothies. No es una máquina para hielo o alimentos especialmente duros, y eso conviene tenerlo claro desde el principio.

Sencilla de usar, sin complicaciones

Uno de los puntos donde más se nota que está pensada para uso diario es en el manejo. No tiene botones complejos ni menús, funciona con un regulador giratorio bastante básico. Esto tiene su parte buena: cualquiera puede usarla sin tener que aprender nada. Giras, funciona, paras. Poco más.

También incorpora un sistema de seguridad que impide que el aparato funcione si no está bien montado, algo que evita sustos y que ya es habitual en este tipo de productos. A eso se suman los pies antideslizantes, que ayudan a que la base se mantenga estable mientras está en funcionamiento, algo que se agradece cuando trabajas con líquidos.

Limpieza rápida y sin complicaciones

Si hay algo que suele hacer que una batidora se use más o menos es lo fácil que sea limpiarla. En este caso, se ha intentado simplificar al máximo. El vaso, la tapa y las cuchillas son aptos para lavavajillas, lo que facilita bastante el mantenimiento. También se pueden lavar a mano sin problema, ya que no hay piezas complicadas. Además, al ser un formato pequeño, tampoco requiere mucho esfuerzo. En un minuto puede estar lista para volver a usarse, algo que en el día a día marca la diferencia. Y por otro lado, incluye un pequeño libro de recetas que, aunque básico, puede servir como punto de partida para quien no tenga muy claro por dónde empezar.

Una opción sencilla que cumple con lo que promete

Como podemos ver, la batidora de Lidl es un electrodoméstico sencillo pero a la vez básico si te gusta lo de cortar varias frutas y poder beberte un batido o smoothie a partir de estas. Funciona bien de hecho para los mencionados smoothies, batidos ligeros o preparaciones rápidas, aunque debes tener en cuenta que no es la mejor opción si necesitas triturar alimentos duros o preparar grandes cantidades.

Pero para una sola persona y preparaciones sencillas es más que suficiente. Por 16,99 euros, esta licuadora o batidora de Lidl se sitúa en un rango bastante accesible y ofrece lo justo para el uso al que va dirigida. No destaca por potencia ni por funciones avanzadas, pero tampoco lo necesita. Su punto fuerte está en la comodidad, en lo fácil que resulta usarla y en que cumple bien con lo básico.