Adiós a la carga lenta del móvil: Lidl revienta el mercado con el cargador con potencia de 35W por 8 euros

Lidl ha puesto en venta un cargador para teléfono móvil que llega para revolucionar el mercado. La cadena de supermercados alemana, que suele poner a disposición del público grandes ofertas en electrónica, vuelve a ser noticia por otro gran descuento en una herramienta que se caracteriza por su buena relación entre la calidad y el precio. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el nuevo cargador del Lidl que está arrasando en España.

Las nuevas tecnologías y el auge de los teléfonos móviles de última generación han creado a los ciudadanos una nueva dependencia: la de tener un cargador a mano. El smartphone se ha convertido en una prolongación de la mano de miles de millones de personas en todo el mundo que andan con el móvil 24/7, interactuando con otras personas vía WhatsApp, ojeando las redes sociales o entretenidos en cualquier otra aplicación. Toda esta interacción provoca un aumento de consumo de la batería y, en consecuencia, del uso del cargador.

Por ello, las empresas se han puesto manos a la obra para intentar fabricar el mejor cargador posible con una buena relación entre la calidad y el precio. Y esto pasa por una gran velocidad de carga del teléfono móvil y que dañe en la menor medida posible la batería del terminal. Ahora, Lidl ha puesto en el mercado un nuevo cargador con potencia de 35W con un precio irrisorio de sólo 8 euros y que permite cargar la mitad del dispositivo en menos de media hora.

Así es el nuevo cargador del Lidl

Este cargador lo puedes encontrar en la página web oficial del Lidl por un precio de 7,99 euros. Desde esta página podrás comprar directamente esta herramienta introduciendo los datos, dirección y realizando el pago, que puede ser vía tarjeta de crédito, transferencia bancaria o bizum.

En lo que respecta a la descripción de este cargador del Lidl, la cadena de supermercados indica que se puede hacer una carga paralela de hasta dos dispositivos y también es óptimo para «cargar la batería/suministro de energía a través de la toma de corriente». El tipo de conexión es USB-A y USB-C, mientras que la potencia alcanza los 35 W. Sus características son las siguientes, según se puede leer en la página web oficial de Lidl.

Carga paralela de hasta 2 dispositivos posible.

Para cargar la batería/suministro de energía a través de la toma de corriente.

Para teléfonos móviles, tabletas, lectores de libros electrónicos, etc.

Conexiones: 1x USB tipo A, 1x USB tipo C (PD).

Puerto USB tipo C con Power Delivery para una carga extremadamente rápida de 20W.

Carga dispositivos compatibles con PD hasta un 50 % en 30 minutos a través del puerto USB tipo C.

Con protección contra sobrecorriente y cortocircuitos.

Una de las principales características de este cargador de Lidl es que utiliza la tecnología Power Delivery, que es una tecnología de vanguardia que ofrece una carga extremadamente rápida para todos los dispositivos compatibles. Esto hace que, con este cargador de Lidl, se pueda cargar el 50% de un dispositivo en apenas media hora.