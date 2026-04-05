La función Tocar Atrás del iPhone: cómo activar el botón invisible de tu teléfono
El Tocar Atrás del iPhone automatiza tareas rápidas
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Muchos usuarios desconocen que su iPhone esconde un «botón» virtual en la parte posterior. Esta funcionalidad, integrada profundamente en el sistema operativo, permite ejecutar acciones complejas con solo dos o tres toques en la carcasa. El Tocar Atrás del iPhone no es un sensor físico dedicado, sino que utiliza el acelerómetro del terminal para detectar las vibraciones específicas del impacto de tus dedos, convirtiendo toda la superficie trasera en una zona de interacción.
Requisitos y modelos compatibles
Antes de proceder a la configuración de Tocar Atrás del iPhone es fundamental saber si tu dispositivo permite esta opción. Apple introdujo esta característica con la llegada de iOS 14. Por lo tanto, los requisitos técnicos son:
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Dispositivo: iPhone 8 o modelos posteriores.
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Sistema operativo: puedes hacer uso de él desde iOS 14.
Pasos para configurar el toque trasero iPhone
Activar esta opción es un proceso sencillo que se encuentra escondido dentro de los ajustes de accesibilidad, ya que originalmente fue diseñada para personas con dificultades motrices, aunque hoy la aprovechan los usuarios más avanzados.
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Abre la aplicación de Ajustes en tu terminal.
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Desliza hacia abajo y selecciona el menú Accesibilidad.
- Dentro de la sección «Habilidades físicas y motoras», pulsa en Tocar.
- Baja hasta el final de la lista y selecciona Tocar atrás.
Aquí verás dos opciones: Pulsar dos veces y Pulsar tres veces. Al entrar en cada una de estas opciones, se desplegará un listado inmenso de acciones que puedes vincular. Desde lo más básico como silenciar el teléfono o bajar el volumen, hasta activar la lupa o el centro de control. Yo lo tengo con figurado para bloquear pantalla con dos toques y encender la linterna con tres.
Las mejores utilidades para tu día a día
Si bien la lista de opciones es larga, y más si echas un ojo a la Accesibilidad completa, hay dos configuraciones que optimizan el flujo de trabajo de manera excepcional. Una de ellas es la captura de pantalla instantánea. Es, probablemente, el uso más común. Evita tener que presionar la combinación de botones laterales, lo cual a veces resulta incómodo si usamos el teléfono con una sola mano. Con el Tocar Atrás del iPhone, un doble toque captura la imagen de lo que ves en pantalla al instante.
La opción para los usuarios «pro» es hacer uso de los Atajos. Puedes vincular un toque trasero a uno creado por ti. Por ejemplo, un toque para enviar un mensaje automático de «Ya voy de camino» o para abrir tu aplicación de domótica y encender las luces del salón.