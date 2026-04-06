Alcaraz pide más privacidad en los torneos: «Se ve hasta lo que miramos en los teléfonos…»

Carlos Alcaraz inicia este martes su andadura en el Masters 1000 de Montecarlo en el inicio de una temporada en tierra batida que finalizará el próximo mes de junio en Roland Garros. El número 1 del mundo, que quiere confirmarse durante estas semanas en el primer puesto del ranking de la ATP, ha opinado en una entrevista sobre el exceso de cámaras y la falta de privacidad para los tenistas en los torneos.

Carlos Alcaraz debuta este martes en el Masters 1000 de Montecarlo ante el ganador del duelo de primera ronda que aún tienen que disputar Sebastián Báez y Stan Wawrinka. El tenista murciano defiende título y puntos en el primer torneo de la temporada sobre la arcilla monegasca, donde estará un Jannik Sinner que no se cruzaría con el tenista español hasta una hipotética final que se disputaría el próximo domingo 12 de abril.

«Sinceramente, me sorprendió que Jannik, después de Indian Wells y Miami, viniera a jugar en Montecarlo. Esto demuestra la gran condición física en la que se encuentra y lo que puede hacer», dijo Carlos Alcaraz en los días previos a su debut en el torneo tras confirmarse la presencia de Sinner, que viene de triunfar en el Masters 1000 de Miami y recortar puntos en la clasificación del número 1 del mundo.

«Espero que podamos enfrentarnos aquí, ni siquiera hemos jugado una sola vez esta temporada; ojalá suceda en la temporada de tierra batida», dijo en Sky Sports un Carlos Alcaraz que defenderá un total de 4.600 puntos en Montecarlo, Roma y Roland Garros. A esto hay que añadir los torneos de Barcelona y Madrid, donde también estará el número 1 del mundo, salvo sorpresa o lesión de última hora. Este será el calendario del murciano que intentará buscar en París su tercer título consecutivo.

Alcaraz y la privacidad en los torneos

Carlos Alcaraz también ha hablado antes de su debut en el Masters 1000 de Montecarlo sobre la privacidad de los tenistas en los torneos y la gran cantidad de cámaras que rodean a los jugadores más importantes del mundo durante el día a día. «Para los aficionados es genial. Les encanta ver lo que sucede tras bambalinas, lo que hacemos, cómo son las instalaciones dentro de los torneos», ha comenzado diciendo en una entrevista concedida a Punto de Break.

«Para los jugadores es un poco extraño, porque ya no tenemos dónde relajarnos, porque estamos constantemente pensando que hay cámaras y que todo el mundo nos está mirando», afirmó. «Tener cámaras tan cerca, pudiendo ver lo que estamos viendo en nuestros teléfonos, me parece excesivo. Ya de por sí no tenemos mucha privacidad en los torneos, y creo que esto es demasiado. Deberíamos tener espacios donde podamos estar solos sin ser filmados», comentó en esta entrevista.

Carlos Alcaraz doesn’t seem to be a fan of the practice cams I get it. Why are there microphones on them? Doesn’t that make it possible for potential opponents to hear tactics being discussed in certain areas? It’s already invasive, turn the mics off.pic.twitter.com/yn2qEJWX7n — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 22, 2025

A pesar de esta reflexión, lo que parece que está claro es que Carlos Alcaraz, en su condición de mejor jugador del mundo y máximo favorito al título, volverá a ser el centro de atención durante estos días en el Principado, donde se disputa el Masters 1000 de Montecarlo. El tenista murciano debutará este martes en horario no determinado ante el ganador del partido que enfrentará a Sebastián Báez y a Stan Wawrinka. Esta será la primera prueba en un calendario en el que puede aparecer Sinner en una final hipotética.