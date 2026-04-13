Colas en Lidl a partir de hoy, 13 de abril, por la desbrozadora recargable 2 en 1 con 40V

Lidl sabe de las necesidades de sus clientes en cada temporada y el claro ejemplo de ello, es que acaba de sacar una de esas herramientas que llaman la atención cuando llega el buen tiempo y toca poner a punto el jardín. En este caso se trata de una desbrozadora recargable 2 en 1 de 40V que por lo que podemos ver a partir de lo que señala el supermercado, resuelve bastante bien las tareas básicas de mantenimiento sin complicarse demasiado. No es una máquina pensada para uso profesional, pero sí para quien tiene césped, bordes que recortar o zonas con algo más de maleza. Con un precio de 69,99 euros, entra dentro de ese rango que muchos consideran asumible, de modo que ya se ha convertido en la herramienta que muchos compran para tener a punto su jardín antes de que llegue el verano.

Cuando se trata de exteriores, especialmente si hablamos del cuidado y mantenimiento de un jardín, enseguida nos damos cuenta de que hay herramientas que acaban cogiendo polvo porque sólo sirven para una cosa muy concreta. Pero en el caso concreto de esta desbrozadora que vende Lidl, intenta evitar justo eso, porque combina dos funciones en un mismo aparato. Y ahí es donde está buena parte de su atractivo ya que no es lo mismo perfilar el césped que meterse con matorrales, y normalmente eso implica tener dos equipos distintos. En cambio aquí no, sino que la idea es cambiar de accesorio y seguir trabajando.

Colas en Lidl por la desbrozadora que tu jardín necesita

La desbrozadora que puedes encontrar en Lidl funciona como cortabordes cuando se usa con hilo, algo bastante útil para rematar zonas donde el cortacésped no llega o para dejar los bordes más limpios. Pero también incorpora una cuchilla metálica de dos dientes que permite meterse con hierba más dura o pequeños matorrales. No es una máquina para limpiar fincas grandes, pero para un jardín normal cumple. Por otro lado, el cambio entre un sistema y otro no es complicado, lo que se agradece porque al final lo que buscas es algo práctico, no estar montando y desmontando medio aparato cada vez.

Potencia más que suficiente para casa

A nivel técnico, no hay grandes sorpresas, pero tampoco hacen falta. Funciona con batería, tiene unos 600 W de potencia y alcanza hasta 11.000 revoluciones por minuto. Por otro lado, el ancho de corte, de unos 34 centímetros, permite avanzar con cierta rapidez sin tener que pasar demasiadas veces por el mismo sitio. Además, cuenta con tres niveles de velocidad. Esto, aunque parezca un detalle menor, viene bien para no gastar batería cuando no hace falta toda la potencia.

Motor sin escobillas y un detalle importante

Uno de los puntos que Lidl destaca es el motor sin escobillas y que traducido a algo más práctico significa que tiene menos desgaste y, en teoría, más vida útil. Ahora bien, hay debemos tener claro al ir a compra esta desbrozadora, que la máquina no incluye batería ni cargador. Funciona con dos baterías de 20 V de la gama Parkside, así que si no tienes otras herramientas de la marca, hay que sumar ese coste. Si ya las tienes, entonces cambia bastante la cosa.

Pensada para no cansarse demasiado

Trabajar con una desbrozadora como esta de Lidl puede hacerse pesado si el diseño no acompaña. Aquí, al menos, se ha intentado cuidar ese aspecto ya que lleva un manillar tipo bicicleta, con empuñadura suave y ajustes en altura e inclinación. No es un lujo, pero se nota cuando llevas un rato. Además, también incluye una correa de transporte con liberación rápida, algo bastante útil para repartir el peso y no cargar todo en los brazos. Con unos 4 kilos, no es ligera, pero tampoco se va de lo habitual en este tipo de herramientas.

Lo que incluye y para quién tiene sentido

El paquete viene con lo básico que es una cuchilla metálica, cabezal de hilo, herramientas para el montaje y algún accesorio más para tenerlo todo a mano. El sistema para cambiar entre modos es sencillo, así que no hace falta complicarse demasiado.

Eso sí, conviene tener claro para qué está pensada. No es una máquina profesional ni para trabajos intensivos. Está más orientada a mantenimiento doméstico, jardines particulares o zonas pequeñas donde necesitas algo funcional sin gastar demasiado.

Al final, esta desbrozadora encaja bastante bien en ese perfil de usuario que quiere algo sencillo, que funcione y que no obligue a hacer una gran inversión. Así que por 69,99 euros, ofrece lo básico con algún extra interesante, como el motor sin escobillas o la doble función. Está claro que no va a sustituir a maquinaria más potente, pero tampoco lo pretende. Es más bien una herramienta para el día a día, de las que usas cuando hace falta y que te permitirá dejar tu pequeño jardín arreglado y a punto para la temporada veraniega.