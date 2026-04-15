Todas las pistas de Caracol de ‘Mask Singer 5’: teorías para saber quién es

Es más que evidente que Mask Singer, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Antena 3. Y siendo honestos, no es para menos. Cabe destacar que esto no es producto de la casualidad, puesto que todo el equipo que hay detrás de este proyecto hace un excepcional trabajo para continuar sorprendiendo a los espectadores con todas y cada una de las celebridades que se esconden tras las máscaras, como es el caso de Caracol.

Esta quinta edición de Mask Singer, que vuelve a estar presentada por Arturo Valls, no está dejando indiferente a nadie, ni mucho menos. Algo que prometieron y que, desde luego, están cumpliendo a la perfección. Un claro ejemplo lo encontramos en el primer programa de la temporada, en el que descubrimos quiénes se escondían detrás de Micrófono y Semáforo. Como era de esperar, tanto Juan y Medio, Ana Milán, Ruth Lorenzo y Boris Izaguirre, los investigadores de esta quinta temporada, como los espectadores de Antena 3, se quedaron completamente sin palabras.

Ahora, es el momento más que perfecto para tratar de seguir adivinando la identidad del resto de concursantes de Mask Singer 5, como es el caso de Caracol. Esta máscara, aunque con paso lento pero firme, es la más fiestera del planeta. Además, llega con ganas de dar guerra y, sobre todo, luchar por hacerse con la máscara dorada.

Pistas y teorías de Caracol, de ‘Mask Singer 5’

«Y aquí donde me veis… ¡¡Soy un crack del deporte!! Con este caparazón y este físico… ¡No hay disciplina que se me resista!»

¿Cómo ver el programa (online y tv)?

Para comenzar, debes saber que este programa se emite cada miércoles a las 23:00 horas (una hora menos en las Islas Canarias) en Antena 3. El presentador, una edición más, es Arturo Valls, mientras que se estrenan la gran mayoría de investigadores. En esta ocasión, Juan y Medio, Ana Milán, Ruth Lorenzo y Boris Izaguirre lucharán por averiguar quiénes se esconden tras las máscaras y, de este modo, intentar hacerse con los prismáticos dorados.

Se trata de un premio que se lleva el investigador que más aciertos haga a lo largo de la temporada. Por si fuera poco, para ver cada entrega de Mask Singer 5, podrás hacerlo a través de la televisión convencional o, incluso, utilizando atresplayer, la plataforma de la cadena de San Sebastián de los Reyes.