Puente también mintió en el Senado sobre Miss Asturias en 2025: «La conozco por los medios de comunicación»

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha ido modulando su versión sobre el caso Koldo en sus comparecencias en el Senado: de negar indicios de irregularidad en varias contrataciones vinculadas al entorno de José Luis Ábalos en noviembre de 2024, a admitir meses después que conocía el caso de Claudia Montes —aunque sólo «por los medios»— sin haber impulsado ninguna investigación interna pese a los mensajes que apuntaban a un posible enchufe en Renfe.

En la primera comparecencia de Puente en el Senado el 24 de noviembre de 2024 el senador del PP Bernabé Pérez le preguntó a directamente, nombrando a Jésica Rodríguez García (auxiliar administrativa en Ineco entre 2019 y 2021, luego en Tragsatec), Claudia Montes (ex miss Asturias 2017, en Logirail de diciembre de 2019 a febrero de 2022) y Andrea de la Torre Maeso (también en Logirail, de junio de 2022 a agosto de 2024), señalando que las dos primeras acompañaban al ministro Ábalos en viajes oficiales.

Puente respondió que había preguntado en las empresas afectadas y le habían dado respuestas formales que no acreditaban irregularidad ni evidencias de que el entonces ministro José Luis Ábalos realizara sugerencias o recomendaciones para que empresas públicas del Ministerio incorporaran a estas mujeres a sus plantillas. Mentía porque ya había sido informado por Ábalos de la situación de Claudia Montes hacía al menos nueve meses.

En concreto, leyó la contestación de Ineco sobre Jéssica Rodríguez: que la contratación respondió a necesidades de producción, que se recurrió a la bolsa de empleo interna y que no constaba ninguna instrucción, orden o recomendación del entonces Ministerio de Fomento. Añadió que no tenía elementos para inferir las conclusiones a las que llegaba Bernabé, pero reconoció haber preguntado al respecto. No se pronunció sobre Claudia Montes ni Andrea de la Torre más allá de mencionar sus nombres en el contexto general.

Segunda comparecencia en abril de 2025

En su segunda comparecencia sobre el caso Koldo, el 24 de abril de 2025, Puente recuperó la memoria sobre Claudia Montes. El ministro dijo conocerla pero «sólo por los medios de comunicación» —otra mentira, porque sabía quién era desde hacía más de un año cuando intercambió los whatsapps con Ábalos— y negó haber investigado su contratación en LogiRAIL —filial de Renfe— porque en su anterior comparecencia de noviembre nadie le había preguntado específicamente por ella a través del Portal de Transparencia, a diferencia de lo que sí ocurrió con Jésica.

Ante los mensajes que reproducía el senador Bernabé —Ábalos pidiéndole a Koldo colocarla, Koldo trasladando el currículo a Isaías Táboas, presidente de Renfe, y el problema laboral posterior resuelto directamente por Táboas—, Puente se limitó a señalar que el expediente completo de contratación estaba a disposición de la comisión y que, según lo que él pudo constatar, Claudia sí trabajaba. No abrió ninguna investigación interna sobre este caso.

Puente también mintió en el Congreso

El Ministerio de Transportes que dirige Puente mintió al Congreso de los Diputados al asegurar, en una respuesta oficial fechada el 17 de octubre de 2024, que Jésica Rodríguez «asumió las funciones de personal administrativo cumpliendo con los requisitos establecidos» durante su contrato en Ineco. La afirmación figura en la respuesta gubernamental a la pregunta escrita 184/14189, presentada por los diputados de Vox Pedro Fernández Hernández, Carina Mejías Sánchez y Andrés Alberto Rodríguez Almeida.

La respuesta del Gobierno contradice de plano lo que la propia Jésica Rodríguez reconoció ante el Tribunal Supremo el 27 de febrero de 2025, en el marco del caso Koldo: que cobró sueldos de Ineco y Tragsatec sin haber trabajado ni un solo día durante los dos años y medio que estuvo contratada, primero dos años en Ineco y seis meses en Tragsatec. La declaración judicial de la interesada deja sin sustento la versión oficial que el ministerio trasladó a la Cámara Baja meses antes.

La mentira al Congreso queda además reforzada por el testimonio ante la comisión de investigación del Senado de Ignacio Zaldívar García, exsubdirector de Gestión Administrativa de Adif, quien compareció el 1 de julio de 2025 y reconoció que nunca recibió ningún informe de incidencias sobre Jésica Rodríguez, lo que a su juicio significaba que «todo iba bien», sin sospechar en ningún momento que la trabajadora no acudía a su puesto.