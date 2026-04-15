Inditex sufre un ataque informático con acceso a bases de datos de sus filiales

Inditex ha informado de que ha sufrido un ataque informático a las bases de datos de su organización alojadas en un tercero. El acceso no autorizado no afectaría a datos personales o bancarios.

La compañía ha informado en un comunicado que las bases de datos contienen información de la relación comercial con clientes de diferentes mercados. Sin embargo, asegura que en ningún caso afecta a datos como nombres y apellidos, teléfono, domicilio, contraseñas, tarjetas bancarias u otros medios de pago.

«Inditex ha aplicado inmediatamente sus protocolos de seguridad y ha iniciado la notificación a las autoridades correspondientes sobre este acceso no autorizado, que tiene su origen en un incidente sufrido por un antiguo proveedor tecnológico que ha afectado a diversas compañías con actividad internacional», han dicho en el comunicado.

Los sistemas de Inditex no han sufrido ninguna afectación, por lo que los clientes pueden acceder y operar con total normalidad. «Las operaciones y los sistemas de Inditex no han sufrido afectación alguna y los clientes pueden seguir accediendo y operando con total seguridad», ha dicho el grupo textil gallego.

No es el primer ataque informático reciente. Inditex informó en octubre de 2025 un acceso no autorizado en Mango. La compañía textil informó que el ataque sufrido fue a ciertos datos personales de clientes mediante un servicio de marketing externo. Asimismo, también afirmaron que no se vio comprometida información bancaria ni otros datos sensibles, como números de DNI o pasaportes.