Zara se convertirá en rey del textil batiendo a Nike en 2026 si mantiene el ritmo de crecimiento en sus ventas

Inditex amenaza el trono de Nike. La enseña de Inditex se ha colocado como la marca textil con más ventas del mundo; y además, Zara es la marca del planeta que más ha incrementado sus ventas desde el final de la pandemia, aumentando un 43%. (8.465 millones de euros extra). Por eso Zara está a punto de ser una marca más valiosa que Nike.

Hace apenas unas semanas, Óscar García Maceiras, CEO de Inditex, afirmó durante la presentación de los resultados del grupo textil esto: «Estamos muy satisfechos con el desempeño de todos los formatos comerciales, incluida Zara. Sus ventas han crecido en más de 8.000 millones en cuatro años. Es y seguirá siendo el motor de Inditex». El directivo salía así al paso de la débil evolución de Zara en 2025, cuando solo creció un 1%.

Las cifras le dan en parte la razón. Zara es la marca del planeta que más ha elevado sus ventas en términos absolutos desde el final de la pandemia (2021-2025), al añadir 8.465 millones de euros a su facturación en estos cuatro años, pasando de 19.586 a 28.051 millones de euros (+43%), tomando como referencia la facturación de las 50 mayores marcas textiles del mundo.

En este periodo, la enseña estrella de Inditex se ha convertido en la segunda marca textil más vendida del planeta, tras superar a Adidas en 2022 y solo por detrás de Nike. Además, su distancia con el gigante norteamericano se ha reducido en más de 2.000 millones entre 2021 y 2025.

La marca Nike, sin contar Jordan y Converse, facturó 33.684 millones en su último ejercicio completo, un 22,6% más que en 2021, por lo que su crecimiento en estos cuatro años ha sido la mitad del de Zara. La diferencia sería mayor si no fuera por 2025, cuando su evolución fue mucho más fuerte que la de la enseña de Inditex, ya que Nike creció un 11,76%, en parte por la comparativa con un año anterior más débil.

Además, en los primeros nueve meses de su ejercicio 2026, la marca Nike está plana en ventas a divisa constante (ha crecido un 2% en términos reportados) y la empresa ha adelantado un flojo cuarto trimestre. Mientras, Inditex ha iniciado su ejercicio 2026 con un crecimiento del 9% a divisa constante, lo que hace pensar que Zara puede recortar este ejercicio su distancia con Nike en la carrera por ser la marca más vendida del mundo.

El ránking mundial por ventas muestra además dos noticias positivas para Inditex. Bershka y Stradivarius, con 3.286 y 3.002 millones de facturación en 2025, respectivamente, son dos de las enseñas que más están creciendo del listado. Bershka es un 51% más grande que hace cuatro años, mientras que Stradivarius ha crecido un 64,6% en este periodo. Ambas enseñas tuvieron además una evolución muy positiva el ejercicio pasado, al cosechar un crecimiento del 12,1% y 12,7%, respectivamente.

Si hubo un tiempo en que Inditex pugnaba con Gap en ventas, el año pasado su segunda enseña (Bershka) superó a la marca Gap en facturación (3.286 millones de euros frente a 3.053 millones), mientras Stradivarius le pisa los talones. Bershka y Stradivarius ya tienen un tamaño comparable al de la propia Gap, pero también al de Lacoste, Burberry o Guess.

Si se analiza solo la evolución durante el último ejercicio, lideran el crecimiento New Balance (+17,9%), Mango (+12,8%), Stradivarius (+12,7%), Bershka (+12,2%), Ralph Lauren (+11,8%), Nike (+11,7%) y Uniqlo (+11%). Además, la japonesa anunció esta semana que está creciendo un 14,5% en el primer semestre de 2026.

La otra cara de la moneda también tiene protagonistas. Seis enseñas de entre las analizadas facturaron en 2025 menos que cuatro ejercicios antes. Gucci es la que más ha caído, un 38,4%, hasta 5.992 millones, seguida de Vans, con 2.048 millones, un 32% menos en el periodo. También han bajado Gap (-13,8%), Under Armour (-9,1%), Old Navy (-4,7%) y Victoria’s Secret (-3,4%).

Contando solo el último ejercicio, el número de enseñas que han reducido ventas es mayor e incluye a H&M, Puma, Gucci, Under Armour, Hugo Boss, Burberry, Vans, Michael Kors, Yves Saint Laurent y Banana Republic. También bajaron las ventas en 2025, aunque en este caso de forma general, de la división de moda y complementos de LVMH.