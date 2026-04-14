El fundador y primer accionista de Inditex, Amancio Ortega, se ha convertido en el mayor magnate inmobiliario del planeta. Según un análisis de Forbes, el valor de su imperio inmobiliario se estima en 25.000 millones de dólares -20.000 millones de euros- y abarca más de 200 propiedades en 13 países.

Se trata de la mayor cartera de inmuebles en manos privadas, por encima incluso de los promotores inmobiliarios más exitosos del mundo: el australiano Harry Triguboff (23.200 millones de dólares) y el estadounidense Donald Bren (19.200 millones de dólares).

Amancio Ortega ha centrado durante décadas su actividad en la inversión del mercado inmobiliario a través de su sociedad inversora Pontegadea, con un modelo de negocio que se basa en la adquisición y gestión de edificios no residenciales -principalmente oficinas- ubicados mayoritariamente en los centros de las principales ciudades del mundo.

Sin embargo, al margen de oficinas, el fundador de Inditex posee hoteles, naves logísticos, bloques residenciales o centros comerciales, entre otras propiedades, repartidos en países como España, Estados Unidos, Francia, Canadá o Corea.

De esta forma, Amancio Ortega es el dueño de sedes de gigantes tecnológicos como Amazon y Meta (Facebook) y casero de medios de comunicación como el prestigioso semanario británico The Economist, además de bancos y marcas de lujo.

Las propiedades más caras

Entre las propiedades más emblemáticas del fundador de Inditex, destaca el edificio Royal Bank de Toronto (Canadá), adquirido en 2022 por 800 millones de euros, siendo este el activo más caro de su cartera. El rascacielos es la sede corporativa del Royal Bank, el principal banco del país norteamericano, se distingue por su fachada de cristal recubierta con una fina capa de oro de 24 quilates, cuyo color destaca en el skyline de la ciudad.

La capital inglesa alberga la segunda propiedad más cara de Ortega, el edificio The Post Buildin, adquirido en 2019 por 700 millones de euros. El inmueble se encuentra cerca de Oxford Street, y es la sede de la consultora McKinsey & Company.

La tercera propiedad más valiosa del fundador de Inditex es el edificio Adelphi Building, adquirido en 2018 por 680 millones de euros. Este edificio es la sede del prestigioso semanario británico ‘The Economist’, ubicado en la calle John Adam Street. Actualmente, también alberga oficinas de BlackRock, Spotify y Shiseido.

De esta forma, Londres se ha convertido en en la ciudad favorita de Ortega para invertir, con cerca de 14 activos inmobiliarios valorados en conjunto en más de 4.200 millones de euros, según los cálculos realizador por Europa Press.

En cuarta posición destaca el edificio Troy Block, un complejo de oficinas situado en Seattle (EEUU), comprado en 2019 por 656 millones de euros, su adquisición, ha convertido a Ortega en el casero de Amazon, tras cerrar la compra de parte de su sede central por dicho importe.

Asimismo, Ortega se convirtió en el casero de Facebook ese mismo año, tras comprar dos edificios que forman parte del complejo Arbor Blocks por 375 millones, en donde Meta tiene su segunda sede principal.