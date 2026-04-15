Parece de Sargadelos pero es de IKEA: la nueva vajilla que todos quieren comprar antes de que se agote

A veces no hace falta gastar una fortuna para tener una vajilla bonita en casa. De hecho, cada vez es más habitual encontrar piezas que parecen sacadas de tiendas especializadas o incluso de marcas tradicionales, pero que en realidad están al alcance de cualquiera. Eso es justo lo que está pasando con la nueva vajilla de la colección ENTUSIASM de IKEA.

A simple vista, muchos la confunden con diseños que son más clásicos, incluso con ese aire que recuerda a las icónicas vajillas de Sargadelos, una marca gallega, famosa por sus tonos azules y sus motivos delicados. Pero no, es una vajilla de IKEA y además tiene un precio que llama bastante la atención. En redes y en tienda está empezando a verse cada vez más. No es raro que quien la descubre acabe llevándose todo lo que se vende en esta nueva línea y eso provoca algo que ya sabemos que es posible que pase, y es que se acabe agotando.

La nueva vajilla de IKEA que todos quieren comprar

Lo primero que llama la atención de esta vajilla es el diseño. IKEA ha apostado por una combinación de blanco y azul con distintos patrones que no resultan recargados, sino todo lo contrario. Hay modelos con puntos, otros con líneas más geométricas y algunos con motivos florales suaves. Todo dentro de una misma gama que permite mezclar piezas sin que el conjunto quede extraño o demasiado uniforme.

Ese detalle es importante. No es la típica vajilla en la que todo tiene que ser idéntico. Aquí puedes combinar piezas distintas y el resultado sigue teniendo sentido, incluso gana personalidad. De hecho, es fácil imaginarla en una mesa de diario, pero también en una ocasión más especial sin que desentone. Tiene ese punto versátil que no siempre se encuentra.

Vasos, boles y platos con el mismo estilo

Los diseños mencionados varían ligeramente ya que la colección ENTUSIASM cuenta con varias piezas que encajan entre sí y que están pensadas para el día a día, sin complicaciones. El vaso de 22 cl se vende en pack de cuatro por 9,99 euros, lo que deja cada unidad en unos 2,50 euros. Es un tamaño bastante práctico, ni demasiado grande ni pequeño, y se adapta bien a distintos usos.

El bol, de 12 centímetros, también viene en pack de cuatro por 12,99 euros. Es probablemente la pieza más versátil del conjunto. Sirve para desayunos, cenas rápidas o incluso para picar algo mientras ves una serie.

En la misma línea está el plato de postre de 18 centímetros, también por 12,99 euros el pack. Funciona tanto para algo dulce como para una comida ligera o un aperitivo improvisado.

En conjunto, no es una vajilla cerrada, sino más bien una base sobre la que ir construyendo según lo que necesites en casa.

Pensada para el uso diario

Más allá de lo estético, hay otro punto que suele marcar la diferencia: que sea cómoda de usar. Está fabricada en porcelana de feldespato, un material que resiste bien el uso continuado y que no requiere cuidados especiales. No es una vajilla delicada que se quede en el armario para ocasiones contadas. Además, es apta para microondas y lavavajillas, lo que facilita mucho el día a día. Puede parecer un detalle menor, pero cuando se usa a diario, se nota.

Por qué está llamando tanto la atención

Lo que está ocurriendo con esta colección no es casualidad. Tiene varios factores que explican por qué se está vendiendo bien, y primero de todo tenemos el diseño ya que ese equilibrio entre lo clásico y lo actual hace que encaje en muchos estilos de cocina sin parecer pasado de moda.

El segundo es el precio. Renovar una vajilla completa suele ser caro, pero en este caso se puede hacer poco a poco, pieza a pieza, sin que suponga un gasto grande de golpe. Y el tercero tiene que ver con la facilidad para combinar,ya que puedes mezclar piezas, añadir otras de casa o usar solo una parte del conjunto y sigue funcionando.

Una vajilla que encaja en cualquier cocina

Otro punto a favor es que no exige un tipo de decoración concreta. Funciona en cocinas modernas, pero también en espacios más clásicos o incluso rústicos. El contraste entre el blanco y el azul ayuda a que destaque sin resultar excesivo. No es una vajilla neutra, pero tampoco es de las que cansan rápido. Además, ese tipo de diseño tiene algo que no siempre es fácil de conseguir: no pasa de moda con facilidad. Es probable que dentro de unos años siga encajando igual de bien.

En definitiva, con propuestas de vajilla como esta IKEA vuelve a acertar. La colección ENTUSIASM encaja en ese punto intermedio: estética cuidada, precio asumible y uso práctico. Y eso, al final, es lo que hace que termine en muchas cocinas. Porque sí, puede recordar a vajillas más tradicionales, pero la diferencia es que esta se puede comprar en una tarde y empezar a usar al día siguiente sin complicaciones.