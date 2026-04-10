El PSOE se niega a entregar al Senado el registro de gastos de Ábalos, Koldo y Cerdán: «Es información confidencial»

El PSOE se niega a entregar al Senado el registro de gastos que tuvieron el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, su mano derecha, Koldo García, y el exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. Los socialistas alegan que la información que está solicitando la Comisión de Investigación es «confidencial».

«En esta documentación, que forma parte de la contabilidad de esta organización, constan datos de carácter personal, que únicamente pueden ser entregados a las autoridades judiciales en el marco de una investigación judicial», explica el PSOE en el escrito que ha hecho llegar al Senado.

En el escrito, de no más de tres páginas de extensión, el PSOE enmienda el derecho a la información de los senadores alegando que «los partidos políticos, aunque de interés público, son asociaciones privadas».

Explican en su respuesta que «la solicitud de información requerida excede las prerrogativas y derechos que corresponden al Senado y, por extensión, a los senadores y a esta Comisión», esgrimen.

La Comisión de Investigación también había requerido las cuentas de Bancal de Rosas, la asociación que financió la campaña de primarias de Sánchez y que también se encuentra en el punto de mira de los parlamentarios populares en el Senado. El PP quiere conocer los detalles sobre las donaciones recibidas de y relacionadas con la asociación y también el origen de los fondos. El PSOE también se niega.

Alegan que «la documentación requerida» pertenece «a una asociación privada sin vinculación alguna» con el PSOE. Por eso, sostienen, «no corresponde al PSOE facilitar información alguna al respecto».

Para el PP esto es un ejemplo más de cómo funciona el «sanchismo». La portavoz popular en el Senado, Alicia García, durante su intervención en la clausura de la Interparlamentaria del PP de Castilla-La Mancha ha asegurado que este modus operandi es «puro sanchismo: blindar el robo y llamar confidencial al encubrimiento».

Oleada de citaciones en el Senado

La semana que viene desfilarán por el Senado varios de los protagonistas «de la presunta corrupción del sanchismo». El jueves 16 intentarán, por tercera vez, que acuda Paqui.

Sin embargo, la semana comenzará con la comparecencia de Belén Gualda, presidenta de la SEPI, en la comisión que investiga las operaciones ejecutadas por la empresa pública. El martes 14 será el turno de Sergio Sánchez, el lobbista del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la comisión del caso Koldo. Un día después, el miércoles 15, acudirá a dar explicaciones Bartolomé Lora, vicepresidente de la SEPI.