Barrabés vende por 1 € la empresa con la que logró 10 millones en contratos públicos gracias a las cartas de Begoña Gómez

Juan Carlos Barrabés, socio de Begoña Gómez en la cátedra de la Universidad Complutense y, como ella, procesado por los contratos recibidos de la entidad pública Red.es, se ha desprendido de la empresa con la que, precisamente, logró esas adjudicaciones, de más de diez millones. El empresario ha vendido Innova Next, dimitiendo así como administrador único. La empresa adquiere la nueva denominación de Baliera Global. La operación, según ha podido saber OKDIARIO, se ha realizado por un euro.

Los contratos recibidos por Innova Next están en el origen del denominado caso Begoña. La mujer del presidente del Gobierno firmó dos cartas de recomendación para que Barrabés se hiciese con estas adjudicaciones, de la entidad Red.es -dependiente ahora del Ministerio para la Transformación Digital, y dirigidas a la formación digital de jóvenes y desempleados. En paralelo, el empresario impulsó su cátedra de Transformación Social Competitiva e incluso formó parte del claustro de profesores del máster del mismo nombre. En julio de 2020, Gómez y Barrabés mantuvieron diversas reuniones en La Moncloa para perfilar el proyecto. Como reveló OKDIARIO, en septiembre de ese mismo año, Sánchez también se reunió con el empresario.

Procesados

En una resolución conocida este lunes, el juez Juan Carlos Peinado ha procesado tanto a Begoña Gómez como a Juan Carlos Barrabés por los delitos de tráfico de influencias y corrupción. El magistrado concluye la existencia de indicios suficientes para la celebración de un juicio con jurado contra ambos, además de Cristina Álvarez, la asistente de la mujer del presidente del Gobierno.

Según Peinado, «indiciariamente existe un intercambio entre la ayuda al proyecto de la investigada Begoña Gómez Fernández y apoyo institucional-académico a intereses empresariales del grupo Barrabés, siendo su participación, por tanto, como poco, en grado de cooperación».

El juez traza la estrecha relación entre Begoña Gómez y Barrabés, fraguada «a partir de 2019». Desde ese año, Gómez «fue estableciendo vínculos profesionales con Juan Carlos Barrabés, y en fecha 17 de enero de 2020, se firmó el acuerdo entre el IE Africa Center (que dirigía la investigada) y Wakalua, proyecto en el que colaboraba Juan Carlos Barrabés».

«Y que consta que a partir de 21 de junio de 2020 Juan Carlos Barrabés se reunió con Begoña Gómez en La Moncloa para trabajar en el proyecto de la futura cátedra. Y que en julio de 2020 (es decir, cuando tenían lugar estas reuniones) la investigada firmó dos cartas de recomendación a favor de ofertas vinculadas a UTE Barrabés / The Valley en procedimientos de Red.es en su calidad de codirectora del citado máster, cuando hasta ese momento Barrabés y su grupo no habían tenido relación con el mismo. Y que las cartas fueron un beneficio al grupo de Juan Carlos Barrabés y se firmaron en un momento concreto en que Juan Carlos Barrabés estaba asesorando a Begoña Gómez en la constitución de la futura cátedra, y que fueron presentadas a las licitaciones públicas indicadas».

Tras esas cartas, las sociedades de Barrabés lograron los contratos públicos de Red.es por más de 10 millones. Esos contratos están siendo también investigados por la Fiscalía Europea, que ha citado a Begoña Gómez en calidad de testigo.

La empresa Innova Next vivió una época dorada tras la puesta en marcha de la cátedra de Begoña Gómez, llegando a recibir, entre 2021 y 2022, más de 20 millones en adjudicaciones públicas. Tras estallar el caso Begoña, sin embargo, Barrabés dejó de ganar concursos del Gobierno con esta mercantil.

Irregularidades

Tanto la Intervención General de la Administración del Estado (Igae), dependiente del Ministerio de Hacienda, como el Tribunal de Cuentas revelaron una batería de irregularidades en las adjudicaciones de Red.es para las que Begoña Gómez había firmado las cartas de recomendación.

El primero concluyó que se habían concedido «incumpliendo la ley» y que las cartas de recomendación de Begoña Gómez fueron valoradas pese a que ello no se había anunciado en los pliegos del contrato, lo que sometían a los rivales de Barrabés a una competición desigual.

También destacó el Igae que la puntuación subjetiva de las adjudicaciones había sido superior a lo inicialmente previsto y, con ello, se tendría que haber conformado un comité de expertos, lo que no ocurrió. Así, «fueron valorados por la mesa de contratación de Red.es, que no era competente para efectuar la valoración». Ello podría constituir «fraude de ley».

También se advirtió que la forma de asignar los puntos respondía «a un patrón determinado que se desconoce quién decidió». «Lo anterior evidencia por sí solo una gran opacidad y que el proceso de contratación no se ajusta al principio de transparencia establecido en la normativa de contratación pública». La mitad de los competidores de Barrabés fueron descartados.

Por su parte, el Tribunal de Cuentas detectó también una «amplia discrecionalidad» en la concesión de los expedientes, como reveló OKDIARIO. Sin embargo, no incluyó esta fiscalización en su informe final, tras las alegaciones recibidas por parte del Gobierno.