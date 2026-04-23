El PP reconoce que el término «prioridad nacional» en los acuerdos con Vox es «una cesión semántica»

El Partido Popular reconoce que el término «prioridad nacional» en los acuerdos firmados con Vox en Extremadura y Aragón es una «cesión semántica». «Vox está haciendo política», reconocen en privado voces populares, al tiempo que admiten que les gustaría «no ceder en nada, pero mayoría absoluta, de momento, no tenemos», completan fuentes de la dirección.

Desde el jueves pasado, el PP en su conjunto ha insistido en que lo pactado es solo «un principio rector, un baremo más», matizan. Los futuros gobiernos autonómicos los utilizarán para determinar el arraigo de los solicitantes de algunas prestaciones sociales o servicios públicos.

Vox, por su parte, lo tiene claro: «Los españoles primero», así definió el diputado Gil Lázaro el concepto recogido en los pactos autonómicos. Sin embargo, en las filas populares apuntan a que la narrativa de Vox «hoy por hoy no tiene encaje legal» y reconocen estar «tranquilos» con lo pactado.

La diputada porpular María del Carmen Navarro volvió a insistir durante el debate sobre una moción de Vox en el Congreso, en el que quiso dejar claro que no se trataba de «filosofía, es literalidad», señaló. «El marco irrenunciable e infranqueable para el PP es la Constitución, la ley y el Estado de derecho», zanjó la popular.

No se cansan de repetir que lo único que suscriben son los acuerdos rubricados por sus líderes territoriales y supervisados por la dirección nacional. Por eso le restan valor a «las palabras», y prefieren centrarse «en la redacción». «Está muy claro, el PP no va a discriminar a ningún ciudadano, ya hemos gobernado con Vox y no pasó», zanjan.

El acuerdo en Aragón

La «cesión semántica» sobre la «prioridad nacional» también está recogida en el acuerdo de Aragón. En Génova reconocen estar «muy satisfechos» de haber logrado otro acuerdo de gobierno. Un pacto que «garantizará cuatro años de presupuestos y una agenda centrada en los intereses de los ciudadanos: vivienda, funcionamiento de los servicios públicos, rebajas de impuestos y una mejor calidad de vida», aseguran.

El núcleo duro de Feijóo también ha querido puntualizar que «nunca ha sido motivo de negociación» por parte de la dirección nacional del PP el número de cargos y el nombre de las personas que los ocuparán. Simplemente, se limitan a confirmar que «se han seguido criterios de proporcionalidad respecto a lo demandado por los electores de la región en las urnas» y que el papel de Génova se ha centrado en cerrar el acuerdo programático.

Respecto a las críticas de la izquierda, los populares se limitan a comparar sus acuerdos con los pactos de Sánchez y sus socios. Apuntan desde Génova que los documentos conocidos estos días confirman que se puede pactar «sin amnistiar a políticos que han alterado el orden constitucional, sin excarcelar a etarras y agresiones sexuales y defendiendo la igualdad de los ciudadanos».

«La diferencia es que nuestro pacto prioriza las buenas medidas para los ciudadanos en lugar de servirse de los ciudadanos para sus intereses personales y políticos», zanjan.

Próxima parada: Castilla y León

En Castilla y León «aún hay tiempo». No desvelan el calendario de pactos para mantener la discreción que tan buenos resultados ha tenido en Extremadura y Aragón.

No obstante, reconocen que, cerrados los acuerdos en los territorios de Guardiola y Azcón, «muy difícil no tiene que ser» y por eso confían en que «vaya rodado». «El trabajo complicado se hizo en Extremadura», aclaran.

En esta línea, mantienen que el acuerdo «llegará cuando llegue» y ni confirman ni descartan que se pueda alcanzar durante la campaña en Andalucía. No obstante, dejan claro que «nosotros no cerramos pactos pensando en el calendario electoral».

Con todo, la pantalla castellano-leonesa aún la vislumbran lejos, a pesar de que ambas partes son de sobra conocedoras de que se debe abordar y resolver, pero por lo pronto se limitan a celebrar lo logrado y recordar que Aragón supone «otro capítulo cerrado».