Vox no acepta enmiendas a su moción sobre la prioridad nacional en el Congreso y el PP votará en contra

Vox no acepta la enmienda a su moción que se vota hoy en el Congreso de los Diputados sobre la prioridad nacional y el PP votará en contra. Los populares han tendido la mano al grupo parlamentario de Santiago Abascal para pactar un texto que se ajustara a lo acordado hace menos de una semana en el pacto de gobierno en Extremadura entre ambas formaciones, pero no ha sido posible.

El PP ha ofrecido a Vox varias aportaciones para transaccionar el texto de su moción, pero «todas las han rechazado», remarcan fuentes parlamentarias del Partido Popular.

Ante la negativa del grupo de Santiago Abascal y en aras de que saliera adelante el texto con el mayor apoyo posible, el PP también ha planteado la posibilidad de poder votar la moción por puntos, pero «también se han negado», confirman las mismas fuentes.

A pesar de no compartir la redacción, voces parlamentarias populares reconocen respaldar todos los puntos que se incluyen en la moción y que también están recogidos en el acuerdo de Extremadura, pero ante la falta de otros puntos que no están recogidos en la moción. Por eso, no pueden hacer otra cosa que «mostrar su disconformidad» a pesar de haber intentado alcanzar un acuerdo.

Vox exige: «Los españoles primero»

Vox ha dejado claro que para su partido el concepto «prioridad nacional» significa «los españoles primero», ha asegurado Ignacio Gil Lázaro en la sesión de control al Gobierno a primera hora en el Congreso de los Diputados.

Por su parte, el PP sigue insistiendo en que su partido «no va a discriminar a ningún ciudadano en nuestro país» y apuntan a que el trabajo del Gobierno de Extremadura «se ajustará a la ley y se puede cumplir». Fuentes populares también señalan que «ya hemos gobernado anteriormente con Vox y no hay precedentes de comunicación» y al mismo tiempo que recuerdan que «el PP no es un partido insumiso, somos un partido de Estado».

Vox, en su moción, exige «establecer la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales, los servicios públicos y programas de vivienda», sin más condiciones, y reclama «la remigración de todos aquellos extranjeros que, por no contribuir con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional, erosionan el Estado de bienestar de los españoles».

Sin embargo, el PP adopta el mismo «principio rector», lo califican así fuentes del partido, pero matiza que la idea va unida a principios que puedan ser verificables.

El texto del PP insiste en que este concepto tiene que ver con «la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio», y señala que esa vinculación tiene que ver con tres criterios fundamentales: un período mínimo de empadronamiento, una trayectoria de cotización al sistema y la exclusión de prestaciones estructurales para quienes estén en situación irregular, salvo «urgencia vital». No hay mención a la remigración ni a deportaciones de residentes legales.

En materia de vivienda, Vox se limita a señalar que los españoles «deben tener preferencia en el acceso a vivienda social, protegida y ayudas al alquiler», sin articular ningún mecanismo concreto. Por el contrario, los populares detallan que para acceder a una vivienda se debe exigir un mínimo de diez años de empadronamiento para acceder a vivienda para la compra y cinco en el caso del acceso a un alquiler de tipo social.