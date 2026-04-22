Óscar Puente a una diputada de Vox: «Cuando le llaman fascista, no le insultan, le describen»

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha insultado desde la tribuna del Congreso de los Diputados a la diputada de Vox, Patricia Rueda, a golpe de «fascista». Lo ha hecho en su turno de respuesta este miércoles, momentos después de que la diputada acorralara al socialista al interpelarle por las prioridades de su ministerio sobre la conservación de las infraestructuras en lo que queda de legislatura, tras la tragedia ferroviaria del «crimen de Adamuz».

«Cuando le llaman fascista, no le insultan, le describen», ha exclamado Óscar Puente, al comienzo de su intervención contra la política de Vox. La diputada malagueña había denunciado al presidente de la Cámara los insultos recibidos por parte de la bancada socialista, llamándole «fascista». Sin embargo, ha denunciado Rueda, no se estaban tomando medidas por parte de la presidencia. Al contrario, Alfonso Rodríguez ha cerrado el micrófono a la de Vox, pese a su indignación.

Vox a Óscar Puente sobre Adamuz

La diputada de Vox ha denunciado la gestión «negligente y soberbia» del ministro de Transportes, Óscar Puente, a quien ha responsabilizado directamente del deterioro de las infraestructuras en España. Rueda ha lamentado que el modelo ferroviario, antes referente mundial, se encuentre hoy sumido en el caos por una deficiente política de mantenimiento.

Rueda ha criticado que, pese al aumento del gasto total, sólo un 16% de la inversión se destine a la conservación de las vías, una cifra que ha calificado de insuficiente y peligrosa. «La realidad es que los españoles sufren hacinamiento, ansiedad y retrasos diarios mientras usted viaja en coche oficial», ha reprochado al ministro.

Tras esto, la diputada ha acusado al Gobierno de conocer desde 2022 fallos en los sistemas de seguridad y de no haber actuado pese a las advertencias de maquinistas y sindicatos. Rueda ha recordado que la Guardia Civil confirma que la rotura del carril ocurrió 22 horas antes del siniestro y ha afeado al ministro su «miseria moral» por no dimitir ante lo que considera una gestión que «cuesta vidas». En este sentido, ha sido tajante respecto a las acciones legales emprendidas por Vox: «Le vamos a sentar en los tribunales y los españoles sabrán la verdad».

El movimiento ‘Antifa’ y Vox

Los descalificativos de Puente avivarían la violencia en las calles, teniendo en cuenta que el pasado jueves, en Granada, varios asistentes a un acto político de Vox de precampaña fueron víctimas de los ataques del movimiento callejero terrorista ‘Antifa’, entre los que se encontraba otra diputada de la formación, María Ruiz (vicesecretaria de organización).

Santiago Abascal se encaró este jueves con un grupo de radicales antifascistas violentos que han intentado impedir que diera un mitin en el centro de Granada, en plena campaña de las elecciones de Andalucía. El líder de Vox interrumpió el mitin para subir al escenario y advertir a sus simpatizantes que no se iba a continuar hasta que se pudiera celebrar con normalidad. «Son los del tiro en la nuca», advirtió.

«No vamos a continuar hasta que esos tipos sean expulsados y nos dejen desarrollar este evento en paz y en tranquilidad», anunció el líder de Vox mientras los manifestantes intentaban reventar el acto. Abascal señaló al Ministerio del Interior y a la Delegación del Gobierno por permitir tal «acto de acoso».