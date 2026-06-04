La jornada del 4 de junio de 2026 se presentará mayormente tranquila en toda la provincia de Zaragoza, con un cielo que comenzará poco nuboso y se tornará nuboso por la tarde. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables o ligeramente en aumento, mientras que las máximas experimentarían un ligero descenso en la mitad occidental. El viento soplará de manera moderada hacia el norte y noroeste en distintas zonas. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado con posibilidad de lluvia

El cielo en Zaragoza se despereza con una ligera pereza, mostrando un tono azul suave mientras el sol se asoma por el horizonte a las 06:30. A lo largo de la jornada, se espera que el viento, que sople del norte a unos 25 km/h, aporte una sensación fresca a las temperaturas, alcanzando un máximo de 29 grados en la tarde. Sin embargo, hay margen para chubascos durante la tarde y la noche, así que no hay que olvidar el paraguas al salir.

Ya por la tarde, aunque el cielo se mantendrá en su mayoría despejado, las nubes podrían traer alguna sorpresa en forma de lluvia ligera. La humedad relativa rondará el 40%, generando un ambiente bastante cómodo. Así, con el sol despidiéndose a las 21:33, se visualizará un descenso en la temperatura que nos recordará que la noche puede ser igualmente placentera, con una mínima de 14 grados y una sensación térmica que rondará los 15. La jornada, sin duda, ofrecerá un espectáculo primaveral digno de disfrutar.

Calatayud: brisa fuerte con nubes y lluvias

Una brisa intensa recorre las calles de Calatayud, presagiando un día marcado por la inestabilidad. Las nubes se agrupan en el horizonte, listos para descargar el agua que ha estado acumulándose durante la noche. La mañana despierta templada, con temperaturas alrededor de 17 grados, pero pronto el cielo se tornará más gris y el ambiente se cargará de humedad.

A medida que avance la jornada, las temperaturas descenderán hasta los 11 grados, mientras la probabilidad de lluvia por la tarde-noche alcanza el 60%. El viento del noreste soplará fuerte, con rachas que podrían superar los 40 km/h, creando una sensación térmica notablemente baja. Es mejor salir preparado; no olvides el paraguas.

Tarazona: cielo parcialmente nublado y ambiente templado

El tiempo transcurrirá de manera templada con un cielo parcialmente nublado. La mañana se presentará tranquila con algunas nubes dispersas y temperaturas que oscilarán entre 12 y 16 grados. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia aumentará ligeramente, mientras que un viento suave soplará desde el norte.

Este ambiente agradable es perfecto para disfrutar de un paseo por la ciudad o realizar actividades al aire libre. La tarde promete ser amena, lo que sugiere una buena oportunidad para compartir con amigos o familiares en un entorno relajado.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET