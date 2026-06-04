El precio de la gasolina vuelve a ser protagonista este jueves 4 de junio. A estas alturas de la semana, muchos conductores ya empiezan a pensar en el fin de semana y en los desplazamientos que pueden venir, así que no es raro que miren dónde repostar antes de que llegue el viernes. Y es que aunque el precio de la gasolina parece algo más estabilizado que cuando estalló el conflicto en Irán, lo cierto es que los precios todavía pueden variar mucho dependiendo de donde se reposte. Por ello, hacemos un repaso al precio de la gasolina hoy jueves 4 de junio en Madrid y dónde te sale más barato repostar.

Porque al final pasa lo de siempre y es que no cuesta lo mismo en todas partes. En Madrid hay gasolineras con precios bastante distintos y, dependiendo de dónde pares, puedes pagar más o menos por lo mismo. Y eso, cuando llenas el depósito, se nota. Además, los precios siguen moviéndose poco a poco según lo que pasa fuera, con el petróleo marcando el ritmo aunque no siempre se refleje al momento. Por eso mucha gente ya no se la juega y compara antes. Algunos lo hacen desde casa, otros justo antes de repostar. Y para tener precios actualizados, el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica es una de las opciones más usadas porque enseña los precios que pasan las propias gasolineras. Así es más fácil ir directo a las más baratas y a continuación, te dejamos las de hoy.

Precio de la gasolina hoy 4 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Según lo que marca el Geoportal de gasolineras, estas son algunas de las estaciones con los precios más bajos en la Comunidad de Madrid para este jueves 4 de junio.

Gasolina 95

Ballenoil : Madrid, Carretera Vicálvaro a Estación de O’Donnell km 22 – 1,389 €/l.

: Madrid, Carretera Vicálvaro a Estación de O’Donnell km 22 – 1,389 €/l. Lavaplus : Base Aérea, Carretera de la Base s/n – 1,389 €/l.

: Base Aérea, Carretera de la Base s/n – 1,389 €/l. Ballenoil : Coslada, Avenida Constitución, 28 – 1,389 €/l.

: Coslada, Avenida Constitución, 28 – 1,389 €/l. Gasexpress : Alcalá de Henares, Carretera Daganzo km 3 – 1,389 €/l.

: Alcalá de Henares, Carretera Daganzo km 3 – 1,389 €/l. Plenergy : Alcalá de Henares, Avenida de Madrid, 60 – 1,389 €/l.

: Alcalá de Henares, Avenida de Madrid, 60 – 1,389 €/l. Plenergy : Coslada, Avenida San Pablo, 29 – 1,389 €/l.

: Coslada, Avenida San Pablo, 29 – 1,389 €/l. Ballenoil : Alcalá de Henares, Carretera Daganzo km 5 – 1,389 €/l.

: Alcalá de Henares, Carretera Daganzo km 5 – 1,389 €/l. Plenergy : Madrid, Calle Pirotecnia, 2 – 1,389 €/l.

: Madrid, Calle Pirotecnia, 2 – 1,389 €/l. Beroil : Móstoles, Calle Simón Hernández, 73 – 1,389 €/l.

: Móstoles, Calle Simón Hernández, 73 – 1,389 €/l. T9 : Torrejón de Ardoz, Calle Mario Vargas Llosa, 4 – 1,389 €/l.

: Torrejón de Ardoz, Calle Mario Vargas Llosa, 4 – 1,389 €/l. Plenergy : Torrejón de Ardoz, Avenida Premios Nobel, 1 – 1,389 €/l.

: Torrejón de Ardoz, Avenida Premios Nobel, 1 – 1,389 €/l. Ballenoil : Torrejón de Ardoz, Calle Charca de los Peces, 2 – 1,389 €/l.

: Torrejón de Ardoz, Calle Charca de los Peces, 2 – 1,389 €/l. Supeco : Alcalá de Henares, Polígono La Garena, Av. Europa s/n – 1,389 €/l.

: Alcalá de Henares, Polígono La Garena, Av. Europa s/n – 1,389 €/l. Ballenoil : Torrejón de Ardoz, Calle Olmo, 1 – 1,389 €/l.

: Torrejón de Ardoz, Calle Olmo, 1 – 1,389 €/l. Plenergy : Torrejón de Ardoz, Avenida Constitución, 1 – 1,389 €/l.

: Torrejón de Ardoz, Avenida Constitución, 1 – 1,389 €/l. Petroprix : Torrejón de Ardoz, Avenida de la Constitución, 287 – 1,389 €/l.

: Torrejón de Ardoz, Avenida de la Constitución, 287 – 1,389 €/l. Ballenoil : Madrid, Calle Francisca Torres Catalán, 24 – 1,389 €/l.

: Madrid, Calle Francisca Torres Catalán, 24 – 1,389 €/l. Plenergy : Madrid, Carretera Vicálvaro Estación O’Donnell km 20 – 1,389 €/l.

: Madrid, Carretera Vicálvaro Estación O’Donnell km 20 – 1,389 €/l. Plenergy : Torrejón de Ardoz, Avenida de la Constitución, 249 – 1,389 €/l.

: Torrejón de Ardoz, Avenida de la Constitución, 249 – 1,389 €/l. Ballenoil : Torrejón de Ardoz, Calle Circunvalación, 64 – 1,389 €/l.

: Torrejón de Ardoz, Calle Circunvalación, 64 – 1,389 €/l. Petroprix : Madrid, Calle Herce, 41 – 1,389 €/l.

: Madrid, Calle Herce, 41 – 1,389 €/l. Plenergy : Coslada, Avenida del Jarama, 17 – 1,389 €/l.

: Coslada, Avenida del Jarama, 17 – 1,389 €/l. Plenergy : Torrejón de Ardoz, Calle Trópico, s/n – 1,389 €/l.

: Torrejón de Ardoz, Calle Trópico, s/n – 1,389 €/l. Novel Oil System : Madrid, Calle Pirotecnia, 83 – 1,389 €/l.

: Madrid, Calle Pirotecnia, 83 – 1,389 €/l. Petroprix: San Fernando de Henares, Avenida de los Artesanos, 7 – 1,389 €/l.

Gasolina 98

Avia : Alcorcón, Carretera M-506 km 4,900 – 1,629 €/l.

: Alcorcón, Carretera M-506 km 4,900 – 1,629 €/l. Shell : Parla, Avenida de las Lagunas, 1 – 1,635 €/l.

: Parla, Avenida de las Lagunas, 1 – 1,635 €/l. Moeve : Manzanares el Real, Carretera M-607 km 46 – 1,637 €/l.

: Manzanares el Real, Carretera M-607 km 46 – 1,637 €/l. Carrefour : Alcobendas, Carretera A-1 km 14,500 – 1,639 €/l.

: Alcobendas, Carretera A-1 km 14,500 – 1,639 €/l. Repsol : Madrid, Avenida Los Rosales, 147 – 1,639 €/l.

: Madrid, Avenida Los Rosales, 147 – 1,639 €/l. Super Oil : Mejorada del Campo, Calle Aragón, 18 – 1,639 €/l.

: Mejorada del Campo, Calle Aragón, 18 – 1,639 €/l. Galp : Collado Villalba, Carrefour Los Valles, Calle Matadero s/n – 1,644 €/l.

: Collado Villalba, Carrefour Los Valles, Calle Matadero s/n – 1,644 €/l. Cepsa : Majadahonda, Carretera M-516 km 0,1 – 1,645 €/l.

: Majadahonda, Carretera M-516 km 0,1 – 1,645 €/l. Henergy : Serranillos del Valle, Calle Jazmines, 12 – 1,647 €/l.

: Serranillos del Valle, Calle Jazmines, 12 – 1,647 €/l. Shell : Fuente el Saz de Jarama, Carretera M-117 km 3,100 – 1,648 €/l.

: Fuente el Saz de Jarama, Carretera M-117 km 3,100 – 1,648 €/l. Shell : Torrejón de Ardoz, Avenida de la Constitución, 262 – 1,649 €/l.

: Torrejón de Ardoz, Avenida de la Constitución, 262 – 1,649 €/l. Shell Ricardo Tormo 365 : Butarque, Calle Marc Gené, 28 – 1,649 €/l.

: Butarque, Calle Marc Gené, 28 – 1,649 €/l. Shell : Alcorcón, Carretera N-V km 12,5 – 1,658 €/l.

: Alcorcón, Carretera N-V km 12,5 – 1,658 €/l. Shell : Madrid, Avenida Aviación, 26 – 1,659 €/l.

: Madrid, Avenida Aviación, 26 – 1,659 €/l. Moeve : Alcalá de Henares, Avenida Daganzo, 12 – 1,663 €/l.

: Alcalá de Henares, Avenida Daganzo, 12 – 1,663 €/l. Moeve : Alcalá de Henares, Avenida Vía Complutense, 165 – 1,663 €/l.

: Alcalá de Henares, Avenida Vía Complutense, 165 – 1,663 €/l. Shell : Madrid, C/ Campezo, 7 – 1,664 €/l.

: Madrid, C/ Campezo, 7 – 1,664 €/l. Galp : Majadahonda, Calle Mariano Alcaraz, Pol. El Carralero – 1,669 €/l.

: Majadahonda, Calle Mariano Alcaraz, Pol. El Carralero – 1,669 €/l. BP Puente Arce 365 : Alcalá de Henares, Carretera M-300 km 26,4 – 1,669 €/l.

: Alcalá de Henares, Carretera M-300 km 26,4 – 1,669 €/l. Shell : Fuentidueña de Tajo, Carretera N-III km 68,500 – 1,669 €/l.

: Fuentidueña de Tajo, Carretera N-III km 68,500 – 1,669 €/l. Shell : Torrejón de Ardoz, Avenida de las Estaciones, 2 – 1,669 €/l.

: Torrejón de Ardoz, Avenida de las Estaciones, 2 – 1,669 €/l. Alcampo : Colmenar Viejo, C.C. Alcampo, Calle Tejera, 2 – 1,669 €/l.

: Colmenar Viejo, C.C. Alcampo, Calle Tejera, 2 – 1,669 €/l. Repsol : Madrid, Calle Hulla, 22 – 1,669 €/l.

: Madrid, Calle Hulla, 22 – 1,669 €/l. Cepsa A4 Pinto 365 : Pinto, Calle Coto de Doñana, 1 – 1,669 €/l.

: Pinto, Calle Coto de Doñana, 1 – 1,669 €/l. Cepsa Ciudad del Automóvil 365: Leganés, Calle Carlos Sainz, 2 – 1,669 €/l.

Diésel

Plenergy : El Escorial, Calle Estación, 40 – 1,509 €/l.

: El Escorial, Calle Estación, 40 – 1,509 €/l. Plenergy : Móstoles, Calle Torres Quevedo, 2 – 1,509 €/l.

: Móstoles, Calle Torres Quevedo, 2 – 1,509 €/l. Ballenoil : Alcalá de Henares, Carretera M-300 km 26,9 – 1,519 €/l.

: Alcalá de Henares, Carretera M-300 km 26,9 – 1,519 €/l. Petrol Móstoles : Móstoles, Calle Torres Quevedo, 6 – 1,519 €/l.

: Móstoles, Calle Torres Quevedo, 6 – 1,519 €/l. Ballenoil : Collado Villalba, Calle Escofina, 3 – 1,519 €/l.

: Collado Villalba, Calle Escofina, 3 – 1,519 €/l. Gasexpress : Alcalá de Henares, Carretera Daganzo km 3 – 1,519 €/l.

: Alcalá de Henares, Carretera Daganzo km 3 – 1,519 €/l. Plenergy : Alcalá de Henares, Avenida de Madrid, 60 – 1,519 €/l.

: Alcalá de Henares, Avenida de Madrid, 60 – 1,519 €/l. Petroprix : Collado Villalba, Avenida Juan Carlos I, 24 – 1,519 €/l.

: Collado Villalba, Avenida Juan Carlos I, 24 – 1,519 €/l. Low Cost Repost : Madrid, Calle Hilario Herranz Establos, 20 – 1,519 €/l.

: Madrid, Calle Hilario Herranz Establos, 20 – 1,519 €/l. Plenergy : Collado Villalba, Calle Polígono 5, 20 – 1,519 €/l.

: Collado Villalba, Calle Polígono 5, 20 – 1,519 €/l. Ballenoil : Alcalá de Henares, Carretera Daganzo km 5 – 1,519 €/l.

: Alcalá de Henares, Carretera Daganzo km 5 – 1,519 €/l. Plenergy : Alpedrete, Calle Puerta de Abajo, 20 – 1,519 €/l.

: Alpedrete, Calle Puerta de Abajo, 20 – 1,519 €/l. Petroprix : Alpedrete, Calle Puerta de Abajo, 57 – 1,519 €/l.

: Alpedrete, Calle Puerta de Abajo, 57 – 1,519 €/l. Ballenoil : Collado Villalba, Calle Azuela, 73 – 1,519 €/l.

: Collado Villalba, Calle Azuela, 73 – 1,519 €/l. Reques – T9 : Galapagar, Calle Justina Velasco Martín, 1 – 1,519 €/l.

: Galapagar, Calle Justina Velasco Martín, 1 – 1,519 €/l. Plenergy : Collado Villalba, Calle Azuela, 62 – 1,519 €/l.

: Collado Villalba, Calle Azuela, 62 – 1,519 €/l. Plenergy : Meco, Camino del Olivo, 1 – 1,525 €/l.

: Meco, Camino del Olivo, 1 – 1,525 €/l. Galp : Pinto, Carretera M-506 pk 26 – 1,529 €/l.

: Pinto, Carretera M-506 pk 26 – 1,529 €/l. Ballenoil : Getafe, Carretera Madrid-Toledo km 12 – 1,529 €/l.

: Getafe, Carretera Madrid-Toledo km 12 – 1,529 €/l. Alcampo : Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500 – 1,529 €/l.

: Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500 – 1,529 €/l. Ballenoil : Madrid, Calle Cerro del Murmullo, 1 – 1,529 €/l.

: Madrid, Calle Cerro del Murmullo, 1 – 1,529 €/l. Ballenoil : Leganés, Calle Rey Pastor, 16 – 1,529 €/l.

: Leganés, Calle Rey Pastor, 16 – 1,529 €/l. Petroprix : Fuenlabrada, Calle Móstoles, 83 – 1,529 €/l.

: Fuenlabrada, Calle Móstoles, 83 – 1,529 €/l. Plenergy : Fuenlabrada, Calle Enebro, 17 – 1,529 €/l.

: Fuenlabrada, Calle Enebro, 17 – 1,529 €/l. Supeco: Alcalá de Henares, Polígono La Garena, Av. Europa s/n – 1,529 €/l.

El Mapa donde puedes consultar cuáles son las gasolineras más baratas

Tal y como acabas de ver con los listados obtenidos, el Geoportal del Ministerio es una herramienta bastante práctica para ver cómo están los precios del combustible. Recoge los datos que envían las estaciones y los muestra de forma bastante clara, además cuando da resultados, podemos ordenar por precio, de modo que ves rápido cuáles son las gasolineras más baratas sin tener que ir mirando una por una. En Madrid, con tantas opciones, esto ahorra tiempo. Pero además, de esos listados también tiene un mapa que te deja ver las estaciones cercanas y lo que cuesta repostar en cada una y del que te mostramos un ejemplo a continuación. Viene bien si estás en ruta o si quieres decidir antes de salir. Y además puedes filtrar por tipo de carburante, ya sea gasolina 95, 98 o diésel.