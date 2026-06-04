La adquisición de Telefónica Perú ha vuelto a situar a José Luis Manzano entre los empresarios latinoamericanos con mayor capacidad para protagonizar operaciones estratégicas de gran dimensión. Aunque su nombre es ampliamente conocido en Argentina y en distintos mercados de la región, la operación ha contribuido a proyectar internacionalmente una trayectoria empresarial construida durante más de tres décadas en algunos de los sectores más relevantes de la economía latinoamericana.

Lejos de los perfiles empresariales tradicionales, Manzano combina una experiencia singular en el ámbito público y privado. Su carrera comenzó en la política argentina, donde ocupó responsabilidades de primer nivel durante los años noventa, una etapa de profundas reformas económicas y transformación institucional. Aquella experiencia le permitió adquirir un conocimiento privilegiado sobre el funcionamiento de los sectores regulados, las políticas de inversión y los procesos de modernización económica.

Tras abandonar la actividad política, inició una intensa trayectoria empresarial basada en la identificación de oportunidades en industrias estratégicas. Energía, telecomunicaciones, distribución eléctrica, infraestructuras y medios de comunicación han sido algunos de los ámbitos en los que ha desarrollado gran parte de su actividad inversora.

Con el paso del tiempo, esa estrategia permitió construir una plataforma empresarial con presencia en varios países latinoamericanos y una capacidad creciente para participar en operaciones complejas y de largo recorrido. La adquisición de Telefónica Perú encaja precisamente en esa lógica. Más allá de la dimensión financiera de la operación, el movimiento representa una apuesta por uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento en la región: la conectividad digital.

La transformación tecnológica, el aumento del consumo de datos y la expansión de los servicios digitales están modificando profundamente la economía latinoamericana. En este contexto, las infraestructuras de telecomunicaciones adquieren un papel cada vez más relevante para la competitividad de los países y para el desarrollo de nuevos modelos de negocio.

Uno de los rasgos más destacados de la trayectoria de Manzano ha sido su capacidad para anticipar tendencias económicas y políticas. Diversos observadores recuerdan que fue uno de los primeros empresarios argentinos en interpretar que el fenómeno representado por Javier Milei respondía a una demanda estructural de cambio económico y no únicamente a una coyuntura política puntual. Esa lectura temprana reforzó su reputación como empresario habituado a identificar transformaciones antes de que alcancen consenso general.

La compra de Telefónica Perú se inscribe precisamente en esa visión de largo plazo. Se trata de una apuesta por un activo estratégico con capacidad para desempeñar un papel relevante en la futura digitalización del país y en el desarrollo de nuevos servicios tecnológicos.

Paralelamente, Manzano ha comenzado a explorar nuevas oportunidades empresariales en Europa y particularmente en España. Dentro de ese proceso se encuentra una participación minoritaria en el futuro proyecto audiovisual La Séptima, una iniciativa que se integra de manera natural en una trayectoria empresarial históricamente vinculada al sector de los medios de comunicación.

Con la operación peruana como principal carta de presentación, José Luis Manzano inicia una nueva etapa de proyección internacional que confirma su posición entre los empresarios más influyentes de América Latina y refuerza su presencia en sectores estratégicos para la economía del futuro.